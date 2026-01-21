Alana Flores confirmó que estará en Hermosillo para apoyar a Camila Zamorano en su pelea

Ciudad de México.- Este miércoles 21 de enero, el evento Supernova presentó los combates que tendrán el próximo 26 de enero en la Ciudad de México, donde nuevamente Alana Flores será la estelar de este magno evento, cuando se mida ante la actriz Samadhi Zendejas.

Durante la conferencia de prensa de su nuevo desafío, la creadora de contenido aprovechó el espacio para saludar a la campeona mundial, Camila Zamorano, y todo su equipo, de quien se dijo ser una admiradora más, pues se trata de una gran representante mexicana.

Pero además de elogiar a la hermosillense, Alana dio a conocer que viajará a la capital de Sonora y presenciará en vivo el combate de la 'Magnífica', el próximo 21 de febrero en el Palenque Expogan, donde pondrá en juego su título mundial átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a la peligrosa y aguerrida argentina, Claudia Ruiz.

Estoy muy contenta y muy agradecida con el equipo de Camila Zamorano; voy a ir a su combate ahora en febrero. Respeto y admiro mucho a este deporte, y si puedo ser parte para darle visibilidad, quiero hacerlo. Apóyenla, es una gran representante mexicana", comentó Flores.

Cabe destacar que Alana se ha caracterizado por ser una fiel apasionada al boxeo, deporte que lleva años practicando; inclusive ha dado de qué hablar por ponerse los guantes y encabezar diferentes combates de exhibición entre creadores de contenidos.

Para esta defensa, la jovencita de 18 años entrenará la mitad del campamento en Hermosillo, mientras que la otra mitad la hará en Tlaxcala. Se espera que Alana Flores entrene algunos días con la 'Magnífica', ya que también se estará preparando para su combate de exhibición ante Zendejas.

Hay que recordar que fue en junio del 2025 cuando Camila Zamorano derrotó a Mika Iwakawa y levantó el campeona mundial interino de peso átomo. Meses después, el CMB la nombró monarca regular, convirtiéndose con esto en la campeona mundial más joven en la historia del boxeo.

Desde esa hazaña, personalidades como Julio César Chávez, Mauricio Sulaimán y ahora Alana Flores han mostrado su admiración por la sonorense, que poco a poco se está convirtiendo en una referente del deporte de los guantes rosas a nivel nacional.

