Alcaraz reacciona y se instala en la tercera ronda del Abierto de Australia

Melbourne, Australia.- Carlos Alcaraz tuvo que meter segunda en el primer set, pero ya se encuentra en la tercera ronda del Abierto de Australia, tras imponerse por 7-6 (4), 6-3, 6-2 sobre Yannick Hanfmann este miércoles 21 de enero de 2025 en la segunda ronda del primer Grand Slam del año en Melbourne Park.

De este modo, Alcaraz logró meterse por cuarta vez consecutiva en la tercera ronda del primer major de la temporada en cinco ediciones disputadas, sin contar su ausencia en la edición del 2023 que sufrió por una lesión muscular. Además, Alcaraz, de 22 años, se acercó un paso más en su búsqueda de ser el jugador más joven en lograr un Grand Slam en individual masculino, es decir, una colección completa de los cuatro grandes trofeos de tenis.

Another day, another win uD83DuDE4C@carlosalcaraz beats Hanfmann 7-6 6-3 6-2 in a well-contested clash to move into the third round! @AustralianOpen #AO26 pic.twitter.com/EL2vOfJ4pW — Tennis TV (@TennisTV) January 21, 2026

Eso es algo que Roger Federer, que volvió al Abierto de Australia con su familia en una gira de despedida muy tardía, tuvo que esperar siete años para lograr tras ganar el primero de sus 20 títulos de Grand Slam. Pero Alcaraz ya tiene seis, dos en Roland Garros, dos en Wimbledon y dos en el Abierto de Estados Unidos, y necesita el título australiano para el Grand Slam personal. Nunca ha pasado de los cuartos de final en Melbourne Park.

En cambio, su principal rival, Jannik Sinner, ha ganado los dos últimos títulos australianos. De igual manera, ambos se han repartido los últimos ocho majors de forma equitativa en una rivalidad ahora conocida como 'Sincaraz'.

Así que no es de extrañar que Alcaraz busque en algunos de los grandes del tenis, como Federer y otros, para encontrar formas de adelantarse. Ha estado mejorando aspectos de su juego, especialmente el saque, que ahora se parece mucho al de Novak Djokovic. Tanto es así que Djokovic, que ha ganado 10 de sus 24 majors en Melbourne Park, se ha dado cuenta.

Con Djokovic y el número 2 del ranking, Sinner, en el lado opuesto del cuadro, Alcaraz puede observarlos en sus días libres en Melbourne Park. Y esos, por ahora, no implican otras distracciones deportivas. Solo esperar para enfrentarlos más adelante.

El español busca mejorar su actuación en este torneo

Fuente: Tribuna del Yaqui