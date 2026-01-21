Axel Duarte volverá a vestir la casaca de los Halcones de Obregón en el Cibacopa

Ciudad Obregón, Sonora.- El equipo de los Halcones de Obregón avanza en la formación de su plantel de cara a la próxima campaña de la Liga Mexicana de Basquetbol del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa), y este miércoles anunció el regreso de un viejo conocido de la afición cajemense.

A través de un boletín de prensa, el conjunto emplumado dio a conocer que el jugador obregonense Axel Duarte, volverá a formar parte del roster del equipo que estará a cargo del entrenador argentino Manu Gelpi. De esta manera, el basquetbolista formado en casa y con identidad plenamente cajemense, está de vuelta para aportar conocimiento del club, entrega en la duela y un fuerte sentido de pertenencia que conecta de manera directa con la afición local.

Axel ha estado con el club desde juveniles

El jugador cajemense ha defendido los colores de los emplumados desde la campaña 2017, formando parte del equipo como talento juvenil, en donde mostró sus grandes habilidades y se ganó el cariño de la afición, hasta llegar a vestir el uniforme del equipo mayor.

Duarte, de 25 años y quien se desempaña como ala-pívot, tuvo poca participación con la quinteta sonorense la temporada anterior, aunque siempre trató de aprovechar los minutos que estuvo sobre la duela para demostrar su valía. Con su incorporación, la directiva refuerza el compromiso del club por integrar talento local dentro de su proyecto deportivo, apostando por jugadores que entienden la importancia de representar a la ciudad y defender el escudo con orgullo.

Duarte ya se encuentra sudando el jersey emplumado

Halcones continúa avanzando en la conformación de su plantel, combinando experiencia, juventud y elementos de casa, con el objetivo de competir al más alto nivel en la próxima temporada; prueba de ello es la llegada de jugadores como el también mexicano Alex Reyna y los extranjeros Tony Farmer, Josh Perkins y Jaden House.

Cabe destacar que la escuadra sonorense se encuentra realizando sus trabajos de pretemporada a todo vapor, y seguramente dentro de muy pronto arrancará con sus encuentros de preparación para esta próxima campaña del Cibacopa.

Fuente: Tribuna del Yaqui