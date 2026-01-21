Barcelona afrontará partido decisivo en Champions League sin Pedri; Hansi Flick confirma su lesión

Ciudad de México.- Con la clasificación directa en la balanza, el Barcelona tendrá que afrontar su partido decisivo en la temporada 2025-2026 de la Champions League sin Pedri, luego de que este tuviera que salir de cambio al presentar una molestia muscular. Hansi Flick, estratega del conjunto catalán, fue quien dio indicios de su baja, aunque relató que será sometido a pruebas médicas para determinar la gravedad del problema.

El Barcelona se trasladó hasta la República Checa para enfrentar al Slavia Praga, obligados a la victoria para recuperar posiciones en la Liga de Campeones de la UEFA. Luego de haber lidiado con una primera mitad reñida, el cuadro 'blaugrana' logró imponerse con marcador de cuatro anotaciones por dos, siendo Fermín López, Dani Olmo y Robert Lewandowski los principales artífices de la importante victoria.

#Seguridad | Barcelona sufre pero vence al Slavia Praga que plantó cara en la jornada 7 de la Champions League ???https://t.co/xbsvHPQmSS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 21, 2026

Dejando de lado las buenas sensaciones por el funcionamiento que mostró el equipo, Flick se dijo preocupado por el duelo que afrontarán la próxima semana, ya que no podrán contar con Pedri de acuerdo a los informes preliminares por parte del cuerpo médico. "Es lo que es. A veces pasan estas cosas. No sé cuánto tiempo estará de baja. No son buenas noticias. Ya veremos".

También, comentó que no conocerán la gravedad del percance hasta que hagan su regreso a España, por lo que es probable que durante la tarde del jueves, 22 de enero, el Barcelona publique el parte médico oficial y el probable tiempo de recuperación. A diferencia de lo sufrido a finales del 2025, la nueva lesión de Pedri apunta a ser un tema con el tendón de la corva, lo que lo alejaría de la cancha por hasta cuatro semanas.

uD83DuDC94 Pedri



uD83DuDCF8 Dani Barbeito pic.twitter.com/8U69a2KrBn — Diario SPORT (@sport) January 21, 2026

También, puntualizó que no se contará con Frenkie de Jong, quien deberá cumplir una sanción por acumulación de tarjetas amarillas, y tampoco cree que Ferran Torres pueda recuperarse de su lesión. "Tenemos la oportunidad de conseguir el pase directo a los octavos y eso es lo que queremos porque jugaríamos dos partidos menos".

El Barcelona se enfrentará al Copenhague en la jornada 8 de la Champions League a las puertas de ingresar a los puestos de clasificación directa; el equipo español se ubica en el peldaño 9 de la tabla, solo uno por debajo de los octavos de final, aunque se encuentra empatado con 13 unidades con otros siete equipos.

13 points

8 teams

uD83EuDD2F pic.twitter.com/R1T2WzxfH6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui