Barcelona sufre pero vence al Slavia Praga que plantó cara en la jornada 7 de la Champions League

Ciudad de México.- Con sufrimiento de más y ante un rival que tomó el control del encuentro por varios pasajes, el Barcelona se llevó los tres puntos por su victoria en la jornada 7 de la Champions League. El conjunto catalán pudo quedarse con el triunfo en la complicada aduana que representó el visitar a República Checa para enfrentar al Slavia Praga.

El conjunto local fue quien se mostró mejor en el inicio del frio encuentro celebrado en el Eden Arena y luego de apenas 10 minutos, cayó la primera anotación de la tarde para el Slavia Praga en complicidad con Frenkie de Jong. Tras un recentro proveniente de un cobro de esquina, el jugador neerlandés no pudo cortar el balón y tras una accidentada jugada, Vasil Kusej se encargó de poner el uno por cero.

Say cheese uD83EuDDC0 pic.twitter.com/ILBTNoMN0o — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2026

Con el pasar de los minutos, el Barcelona fue ampliando su dominio y apenas pasada la media hora de juego, pudieron hacerse presentes en el marcador con un par de anotaciones de Fermín López, una al 34' y la siguiente al 42'. Cuando parecía que el equipo español se iría a los vestuarios con la ventaja en la bolsa, un gol en propia puerta de Robert Lewandowski volvía a empatar a dos anotaciones por banda.

Ya en la parte complementaria, el Barça se apoderó del juego y fueron luego de varias oportunidades desperdiciadas, cayeron los dos goles que le aseguraron una nueva victoria en la Liga de Campeones de la UEFA. Dani Olmo fue quien se encargó de poner en ventaja al conjunto 'blaugrana' con una definición de afuera del área que se coló por el ángulo del poste más lejano.

uD83DuDEA8uD83CuDDEAuD83CuDDFA DANI OLMO HAS GIVEN BARCELONA THE LEAD! WHAT A GOAL!



Slavia Praha 2-3 Barcelona.pic.twitter.com/SuDGTLAMA5 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 21, 2026

Lewandowski tuvo la oportunidad de resarcir su autogol, pues en el 70 aprovechó un contrataque para poner el cuatro por dos definitivo. Pese a tener la victoria en la bolsa, Frenkie de Jong se hizo amonestar en los últimos instantes del encuentro por lo que se perderá el siguiente partido de la competencia al alcanzar el número máximo de tarjetas amarillas.

Con este nuevo triunfo, el Barcelona pudo escalar una cantidad considerable de puestos en la tabla y ahora, se ubica en la posición 9, a las puertas del acceso directo a los octavos de final. Los dirigidos por Hansi Flick tendrán la última oportunidad de librar los playoffs eliminatorios en la jornada 8 de la Champions League, donde se medirán contra el Copenhague.

FULL TIME uD83DuDD25 pic.twitter.com/AcJj3FizDG — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui