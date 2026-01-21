Bellinger no se va: El jardinero y primera base llega a un acuerdo para continuar con los Yankees por una campaña

Nueva York, Estados Unidos.- En un mercado de agencia libre en el que ya quedan pocos 'peces gordos', Cody Bellinger se convirtió en el último de los mejores bateadores agentes libres en llegar a un acuerdo este miércoles 21 de enero de 2026, para quedarse con los New York Yankees en un contrato de cinco años y 162.5 millones de dólares, según informó una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a un reconocimiento médico exitoso. También Jeff Passan de ESPN dio a conocer la noticia que pone fin a las negociaciones entre ambas partes que buscaban la reunificación durante todo el invierno.

Cody Bellinger and the Yankees have agreed to a deal to bring the OF/1B back to the Yankees , per source. @JeffPassan pic.twitter.com/7OGfsl4Cne — Jorge Polanco lover (@Enzo77796751077) January 21, 2026

Según el acuerdo, el jardinero-inicialista recibe un bono de firma de 20 millones de dólares pagable el 1 de abril, 32.5 millones en las dos primeras temporadas, 25.8 millones en las dos siguientes y 25.9 millones en 2030. También tiene una cláusula completa de no traspaso.

Bellinger tiene derecho a optar por no participar tras las temporadas 2027 o 2028 para volver a ser agente libre, pero si hay una suspensión laboral en 2027, el acuerdo especifica que las exclusiones se trasladarán después de las temporadas 2027 y 2028.

Bellinger, un dos veces All-Star adquirido por los Yankees procedente de los Chicago Cubs en diciembre de 2024, bateó .272 con 29 jonrones y 98 carreras impulsadas el año pasado, incluyendo un porcentaje de .302 con 18 jonrones y 55 carreras impulsadas en el Yankee Stadium. Bateador zurdo, jugó 149 partidos en el jardín y siete en primera base en su primera temporada desde 2022 sin una temporada en la lista de lesionados.

Elegido Novato del Año de la Liga Nacional en 2017 y MVP de la Nacional en 2019, Bellinger tiene un promedio de .261 con 225 jonrones y 695 carreras impulsadas en ocho temporadas con Los Angeles Dodgers (2018-22), Cubs (2023-24) y Yankees. Es hijo del exjugador de los Yankees Clay Bellinger.

El jardinero seguirá con los Mulos

Fuente: Tribuna del Yaqui