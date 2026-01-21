Charros comienza su camino por el bicampeonato con victoria: Supera a Tomateros en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El sueño por el bicampeonato está más vivo que nunca, ya que los Charros de Jalisco comenzaron con victoria la gran final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) ante los Tomateros de Culiacán. Una explosiva presentación del hijo de Benjamín Gil, Mateo, que remolcó cinco carreras, comandó el resultado de los tapatíos 6-2 en la capital de Sinaloa.

No defraudó

Ambos equipos se volvieron a ver las caras en la gran final por segundo año consecutivo, por lo que se esperaba una revancha de alarido y así lo fue. Los campeones desde la primera entrada se hicieron notar, gracias a un imparable remolcador de dos carreras del 'Jr'. Tomateros respondió en el mismo primer capítulo, producto de un imparable productor de Orlando Martínez.

En la segunda, los de Guadalajara hicieron otra más con un jonrón en solitario del experimentado Reynaldo Rodríguez. Los ‘guindas’ en ese mismo inning acortaron distancia, ya que Ramón Ríos recibió base por bola de Ronald Medrano con las bases llenas.

Pero el juego se definió en la tercera, cuando nuevamente Mateo Gil, con dos hombres en las almohadillas, castigó a Manny Barreda con un tablazo que mandó a volar la bola entre el jardín izquierdo y central, que terminó por sellar los cartones en Culiacán.

La derrota fue para Barreda, que tuvo una labor para el olvido, ya que recibió seis carreras y cinco imparables en solo dos entradas completas. Medrano, el abridor de Charros, se fue sin decisión en cuatro entradas de trabajo, donde toleró dos carreras y cuatro imparables. El relevista César Gómez fue quien terminó llevándose la victoria; posteriormente, Jesús Cruz, Gerardo Reyes y Trevor Clifton neutralizaron la ofensiva local durante el resto del compromiso.

Este jueves 22 de enero se pondrá en marcha el segundo de la final en el Estadio Tomateros de Culiacán con un gran duelo de inicialistas; Manny Bañuelos saltará a la lomita por los tapatíos, mientras que Luis Cessa hará lo propio por los de Lorenzo Bundy.

Fuente: Tribuna del Yaqui