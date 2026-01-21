Con un Mundial y dos Champions League en su palmarés, futbolista francés enfrenta denuncia penal

Ciudad de México.- El futbol internacional pudiera sufrir un golpe de consideración, luego de que se supiera que Lucas Hernández, futbolista campeón con Francia en la Copa del Mundo 2018 y estrella del Paris Saint-Germain, enfrentaría fuertes acusaciones. El lateral y su esposa fueron denunciados por una supuesta trata de personas y trabajo no declarado por una de sus exempleadas, lo cual les traería cargos considerables.

De acuerdo a la información revelada por Paris-Match y luego replicada por medios internacionales, la querella fue interpuesta por un grupo de personas colombianas que se encuentran viviendo como inmigrantes en Francia. Lola Dubois, representante legal de los demandantes, confirmó que la demanda fue interpuesta con éxito en la Fiscalía de Versalles, órgano judicial que se lo notificará de manera oficial al jugador en las próximas horas.

BREAKING: Lucas Hernandez and his wife have been accused of human trafficking and hidden labour.



A Colombian family has accused that the couple made them work from September 2024 to November 2025 without a legal framework and with extremely long working hours.





El relato por la parte afectada comenta que fue contratada por Hernández y Victoria Triay, su pareja sentimental, en una visita que hicieron a Colombia para realizarse un procedimiento médico mientras ella trabajaba como enfermera en una clínica durante el 2024. La demandante alega que se le llevó a ella, además de a su padre y hermanos, con la promesa de regularizar su estadía en Francia, lo cual nunca ocurrió.

Llegué sin la documentación en regla. Los documentos aún no estaban preparados. Dijo que estaban hablando con sus abogados para ayudarme, pero nunca se hizo nada".

También, la persona de la cual se omitió su identidad por el proceso legal, comentó que tanto ella como su familia eran explotados laboralmente, ya que cumplían con jornadas excesivas sin contar con un contrato. De igual manera, comentó que fueron despedidos de manera abrupta y, al recibir el papeleo, se percataron de que jamás se comenzó con el proceso para obtener su estadía legal en dicho país.

LUCAS HERNANDEZ ET SA FEMME SONT ACCUSÉS DE « TRAITE D'ÊTRES HUMAINS ET TRAVAIL DISSIMULÉ »



Une famille colombienne aurait travaillé sans cadré légal 72H À 74H PAR SEMAINE



« Nous avons été exploités et humiliés, payés bien en…

Lucas Hernández cuenta con un amplio palmarés en su haber, entre lo que destaca el título del Mundial 2018 y el subcampeonato del 2022, además de conquistar la UEFA Nations League en 2021. A nivel de clubes también ha tenido un paso exitoso, ya que tiene una Champions League, una Supercopa UEFA y un Mundial de Clubes con el Bayern Munich, además de otros títulos internacionales con el PSG y Atlético de Madrid.

París Saint-Germain vence al Marsella en penales y se corona en la Supercopa de Francia 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui