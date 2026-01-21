¿Edson Álvarez sin equipo? Fenerbahçe pone ultimátum contra el jugador de la Selección Mexicana

Ciudad de México.- A pocos meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026, Edson Álvarez, jugador defensivo y capitán de la Selección Mexicana, pudiera quedarse sin equipo luego de que el Fenerbahçe pusiera un ultimátum por su bajo rendimiento. El 'Machín' no ha mostrado lo que se esperaba y el conjunto turco habría optado por no ejercer la cláusula de compra definitiva, por lo que regresará a su anterior club, con el que no entró en planes deportivos.

La continuidad para el nacido en Tlanepantla, Estado de México, en el país otomano está en suspenso luego de que, desde su arribo en agosto del 2025, se haya perdido una cantidad considerable de compromisos por sus constantes lesiones y el bajo rendimiento en la cancha. En total, tiene 14 partidos con la playera de 'Los Canarios', en los cuales apenas tiene una asistencia en más de mil minutos disputados.

Álvarez apenas ha podido participar en un partido en el 2026, aunque en este, ingresó de cambio y solo pudo jugar un par de minutos, siendo la única actividad oficial reciente. El mexicano se perdió la final de la Supercopa de Turquía, pues aunque estuvo convocado, no pudo jugar por una lesión articular que lo ha marginado de las canchas.

#Deportes | Edson Álvarez consigue un título más; Fenerbahçe se erige como campeón de la Supercopa de Turquía ?https://t.co/TPS3idWQLU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 10, 2026

Fenerbahçe pone ultimátum

De acuerdo con lo publicado por Dogukan Yildirim, el conjunto turco decidió establecer una fuerte postura en torno a Álvarez, pues el periodista aseguró que Edson deberá presentar una mejora sustancial en las próximas semanas para considerar su firma definitiva. "Fenerbahçe no está considerando comprar el traspaso de 22 millones de euros de Edson Álvarez a menos que ofrezca un rendimiento sobresaliente en lo que resta de la temporada".

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFD JUST IN: Marijn Beuker will also hold talks with Edson Álvarez. Álvarez is currently a regular starter, but with the possible arrival of N’Golo Kanté at Fenerbahçe, there is a strong chance he could become a substitute. With the World Cup approaching, Álvarez wants to play… pic.twitter.com/mjhw6W9w3u — Inside020 (@Inside_020) January 21, 2026

Así mismo, otro medio local informó que los agentes del 'Machín' viajaron hasta Turquía para reunirse con la directiva del Fenerbahçe y tratar de llegar a un acuerdo que garantice la permanencia de su representado en la Süper Liga. Cabe recordar que la carta del mexicano aún pertenece al West Ham United, equipo con el cual ya no entró en planes deportivos y el regresar a esa plantilla lo podría sentenciar a un plano secundario.

El Fenerbahçe tendrá dos partidos importantes en los próximos días, jugando contra el Aston Villa en el reinicio de la UEFA Europa League y, en el certamen local, recibirán al Göztepe. Se espera que Álvarez pueda tener actividad desde el cuadro titular en ambos encuentros.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFD JUST IN: Marijn Beuker has been spotted with Nathan van Kooperen (agent of Edson Álvarez). #Ajax@jep020 pic.twitter.com/k8ny94PddN — Inside020 (@Inside_020) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui