Exdelantero de Chivas del Guadalajara arremete contra la Liga MX: "Está estancada y sin competencia"

Ciudad de México.- Luego de su larga estadía con Chivas del Guadalajara, el delantero azteca, Erick Torres, lanzó duras críticas contra la Liga MX y su sistema de competencia, alegando que es un circuito que está estancado y no tiene competitividad entre clubes. Además, el 'Cubo' enfatizó que este tipo de situaciones afecta de manera directa a la Selección Mexicana y agudiza el problema del balompié nacional.

Tras su extenso paso por la Liga MX y la MLS, el atacante mexicano fue anunciado como nuevo refuerzo para el Municipal Liberia, equipo que milita en la Primera División de Costa Rica. Este club se convirtió en su segundo conjunto en tierras ticas luego de su corta estadía con el Sporting, equipo que le dio la oportunidad de regresar al profesionalismo luego de estar inmiscuido en un problema por el uso de sustancias controladas.

En entrevista con el portal ESPN, Erick comentó que su decisión de salir del país proviene del estancamiento que hay en la Liga MX, donde no se les dan oportunidades a los jugadores locales y se les da prioridad a refuerzos extranjeros aunque no tengan un nivel competitivo. "La Liga MX, para mí, está estancada. No hay competencia real".

Quitaron el ascenso y el descenso, hay muchos extranjeros por equipo y ya no existe esa presión por competir. A los directivos no les importa tanto tener un cuadro competitivo porque no hay consecuencias deportivas".

El atacante afirmó que estas medidas adversas se ven reflejadas de manera inmediata en el desempeño de la Selección Mexicana, la cual está inmersa en una crisis deportiva y tiene una relación rota con el aficionado. Además, alegó que si a los jóvenes no se les da la oportunidad de sumar minutos en el certamen local, cuando sean llamados al 'Tricolor', no contarán con la experiencia necesaria para afrontar los compromisos internacionales.

uD83CuDDE8uD83CuDDF7uD83CuDDF2uD83CuDDFD "LA FALTA DE COMPETENCIA EN MÉXICO HACE QUE AL MEXICANO LE PAREZCA ATRACTIVO VENIR A COSTA RICA"uD83DuDE31



Por último, comentó que el mercado emergente de Costa Rica es una gran oportunidad para jugadores mexicanos que busquen sumar minutos en cancha, ya que de manera reciente se anunciaron a Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros y Joao Maleck como refuerzos para clubes ticos. "Cuando no hay presión deportiva, todo se estanca", finalizó Torres.

