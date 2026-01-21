Exjugador de los Yaquis de Obregón es candidato al Salón de la Fama del Beisbol de MLB

Ciudad de México.- A pesar de una larga y exitosa trayectoria en MLB y de ser considerado un ídolo de los aficionados al 'Rey de los Deportes', el exlanzador sonorense Fernando Valenzuela se quedó corto en sus aspiraciones para ingresar al Salón de la Fama del Beisbol con sede en Cooperstown.

En diciembre pasado, 'El Toro' no logró los votos suficientes entre los electores en lo que fue su última oportunidad de alcanzar esta hazaña. Ahora, toca el turno a otro expelotero mexicano de buscar su pase directo al nicho de los inmortales, algo que muy pocos consiguen en su carrera.

Valenzuela se quedó en la orilla de la inmortalidad

Apenas el martes, el Salón de la Fama dio a conocer los dos nombres de dos expeloteros que serán los nuevos inmortales del deporte, siendo el puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazaleño Andrew Jones para la generación 2026.

Tras darse dichos nombramientos, este miércoles se dio a conocer la lista de los nuevos candidatos para la generación 2027, donde destaca el nombre del exrelevista mexicano Joakim Soria, quien se convierte en el segundo expelotero azteca en la historia en aparecer en esta lista, detrás del 'Toro' Valenzuela.

Soria tuvo sus mejores años con los Royals

El coahuilense jugó 14 temporadas en las Mayores con nueve equipos, principalmente con los Kansas City Royals, convirtiéndose en su taponero estrella a lo largo de siete temporadas, destacando la del 2010, cuando consiguió 43 rescates, y en 2008, con 42 salvamentos. Esas actuaciones monticulares le valieron para ser llamado al All-Star como parte de la Liga Americana en ambas campañas.

JOAKIM SORIA PODRÍA APARECER EN LA BOLETA DEL SALÓN DE LA FAMA 2027



Las Grandes Ligas dieron a conocer una lista de potenciales peloteros que podrían aparecer por primera ocasión en la boleta de candidatos al Salón de la Fama para la clase 2027.



El monclovense Joakim Soria… pic.twitter.com/iPj6hnfXBJ — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) January 21, 2026

Desde su debut en 2007 hasta 2021, Soria participó en 773 partidos con récord de 36 ganados y 45 perdidos, con una efectividad de 3.11, además de recetar 831 ponches y otorgar 23 bases por bola. En ese lapso, el lanzador consiguió 229 rescates para afianzarse como el máximo taponero en las Mayores.

Antes de llegar a las Grandes Ligas, Soria participó con el equipo de los Yaquis de Obregón en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), donde brindó grandes actuaciones como abridor, llegando a lanzar uno de los tres juegos perfectos que se han tirado en este circuito, en la campaña 2006.

A lo largo de su carrera en el mejor beisbol jugó con equipos como Kansas City Royals, Texas Rangers, Detroit Tigers, Pittsburgh Pirates, Oakland Athletics, Milwaukee Brewers, Arizona Diamondbacks, Chicago White Sox y Toronto Blue Jays.

Soria lanzó un juego perfecto con Yaquis en 2006

Fuente: Tribuna del Yaqui