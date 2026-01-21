Guillermo Ochoa vuelve a brillar con el AEL Limassol y lo clasifica en la Copa de Chipre

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa se ha convertido en una de las figuras estelares para el AEL Limassol y gracias a las actuaciones del cancerbero mexicano, ha logrado avanzar de ronda en la Copa de Chipre. 'Paco Memo' consiguió finalizar otro partido con la portería intacta, factor que se convirtió en clave para la victoria ante el Iris Limassol en los octavos de final de la competencia antes mencionada.

El guardameta fue muy criticado durante sus primeros partidos en la Liga Profesional de Chipre ya que comenzó su participación con una serie de derrotas derivadas de errores puntuales cometidos por el mismo. Con el pasar de las semanas, Ochoa Magaña se ha adueñado de la titularidad y al momento, liga varios encuentros sin recibir anotación, incluyendo la cómoda victoria ante el Akritas Chlorakas.

#Deportes | 'Memo' Ochoa sigue imbatible; el arquero mexicano fue clave para la victoria del AEL Limassol de Chipre ?https://t.co/qjCXEhP9vX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 18, 2026

El partido de la Copa de Chipre está considerado como uno de los mayores clásicos de la región y no decepcionó a las expectativas, ya que tuvo la emoción e intensidad correspondiente a un duelo de eliminación directa. Guillermo volvió a ser titular y tuvo una destacada actuación con varias intervenciones exitosas.

Luego de que el AEL Limassol tomara el control del encuentro pero no tuviera la claridad necesaria en la última parte de la cancha, cayó la anotación ya en el tiempo agregado a consecuencia de un penal. Sergio Conceicao tomó el balón y con autoridad, efectuó el cobro, anotando el primer y único tanto de la jornada pues el partido finalizó con marcador de uno por cero.

El siguiente partido para 'Memo' y el AEL Limassol, será el próximo domingo, 25 de enero contra el Anorthosis, correspondiente a la jornada 19 de la Primera División de Chipre. En dicha competencia, el conjunto amarillo se encuentra en la lucha por ingresar a los puestos que le permitan seguir en la pelea contra el título.

Guillermo Ochoa sigue luchando para ir al Mundial 2026

Ochoa Magaña buscará asistir a su sexta Copa del Mundo de manera consecutiva aunque para ello, debe de seguir mejorando su nivel para ser considerado dentro de las convocatorias de la Selección Mexicana. En los últimos meses, Javier Aguirre ha optado por llamar a Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, quienes se perfilan para ser los arqueros elegidos y asistir al Mundial 2026.

#Deportes | Javier Aguirre presenta la lista de convocados para amistosos de México en enero de cara al Mundial 2026 uD83DuDCCB?https://t.co/5hfuNjirrp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui