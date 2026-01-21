Juan Francisco 'Gallo' Estrada tendrá pelea de eliminatoria mundial en Japón

Ciudad Obregón, Sonora.- Uno de los pugilistas más destacados que ha tenido México en la última década, Juan Francisco Estrada, ya tiene fecha y rival para su primera pelea del año. El 'Gallo' empacará sus maletas y viajará a Tokio, Japón, en busca de conseguir su tercer campeonato en diferente categoría.

El orgullo de Puerto Peñasco, Sonora, se medirá ante Tenshin Nasukawa, en una pelea de eliminatoria mundial en las 118 libras, por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Dicha noticia fue confirmada por el propio boxeador este mismo miércoles 21 de enero.

A sus 35 años de edad, Juan Francisco tomará un importante reto e intentará demostrar que todavía tiene mucho que ofrecerle al boxeo. La prueba no será nada sencilla, ya que el nipón peleará en casa y además es uno de los nombres más aguerridos de la división gallo.

Aunque viene de caer en noviembre frente a Takuma Inoue, Nasukawa tiene victorias sobresalientes frente a Victor Santillan y el excampeón del mundo Jason Moloney. Además, fue campeón asiático por parte de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Mientras que la pelea más reciente del sonorense fue en junio pasado, cuando se impuso por decisión unánime ante Karim 'Traviesito' Arce en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo (CUM). Esa noche fue el debut de Estada en las 118 libras.

Antes de salir con la mano en alto frente al de Sinaloa, el 'Gallo' perdió su campeonato mundial supergallo del CMB frente al todavía invicto y uno de los mejores libra por libra del mundo, Jesse Rodriguez, por nocaut. A pesar de caer, Estrada vendió cara su derrota, pues mandó a la lona al 'Bam'.

En sus más de 15 años de carrera como profesional, Juan Francisco 'Gallo' Estrada se ha convertido en uno de los mejores representantes del boxeo mexicano, registrando notables victorias frente a Román 'Chocolatito' González, Carlos Cuadras, Hernán Márquez, Brian Viloria, Giovani Segura, Srisaket Sor Rungvisai, entre otros. Además, ha conquistado el título mosca de la Organización Mundial de Boxeo y el supermosca del Consejo Mundial de Boxeo.

