LeBron James no será titular en el All-Star Game y Bellinger se queda en Yankees: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos los últimos hitos y acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este miércoles 21 de enero, conoce que LeBron James no iniciará en el Juego de Estrellas de la NBA.

Bellinger se queda en Yankees

Los New York Yankees han asegurado la permanencia de Cody Bellinger con un nuevo contrato. El acuerdo consiste en una extensión por cinco años y una inversión que supera los 162 millones de dólares. Con este movimiento, el equipo mantiene a una de sus piezas clave para las próximas temporadas.

Francia no boicoteará el Mundial

A pesar de los conflictos políticos actuales por el control de Groenlandia, Francia ha decidido no boicotear la Copa del Mundo. El país europeo confirmó que participará en el torneo deportivo, dejando de lado las tensiones diplomáticas para enfocarse en la competencia internacional de futbol.

LeBron no será titular en el ASG

Por primera vez en 21 años, LeBron James no formará parte del equipo titular en el Juego de Estrellas de la NBA. Este hecho marca un momento histórico en su carrera, pues refleja el inicio del relevo generacional en la liga y el cierre de una racha impresionante que parecía no tener fin.

