Luz verde: FIFA avala que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez jueguen con México

Ciudad de México.- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio luz verde para que el lateral derecho de las Chivas del Guadalajara, Richard Ledezma, pueda vestir los colores de la Selección Mexicana de Futbol, incluso a partir de este jueves, cuando el Tri enfrente a Panamá en encuentro amistoso.

"La Federación Mexicana de Futbol informa que FIFA ha confirmado la elegibilidad de los jugadores Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a nuestra Selección Nacional. Por lo tanto, ambos jugadores podrán participar en los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia", señaló la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en un comunicado oficial.

Esto, ante la situación de ambos jugadores que requería un proceso administrativo, ya que tanto Ledezma como Gutiérrez cuentan con doble nacionalidad, lo que les permitió ser considerados por más de una federación a lo largo de su desarrollo futbolístico.

Ledezma, de 25 años, nacido en Phoenix de padres mexicanos, jugó para Estados Unidos en el Mundial Sub-20 en Polonia y tuvo una aparición con la selección absoluta en un partido amistoso contra Panamá el 16 de noviembre de 2020. Esa participación lo obligó a realizar el One Time Switch (OTS) para poder cambiar de federación.

En la misma plataforma de FIFA no apareció el nombre de Brian Gutiérrez, también jugador de Chivas, ya que su situación fue distinta. El exintegrante del Chicago Fire únicamente disputó dos amistosos con Estados Unidos, por lo que no requería el OTS.

En este caso, bastó con la baja administrativa de la US Soccer para ser dado de alta con México. El proceso se completó meses atrás, cuando el futbolista obtuvo el pasaporte mexicano que le permitió concretar su transferencia a la Liga MX.

Tanto Ledezma como Gutiérrez fueron incluidos en la plantilla de 27 jugadores de México que fue convocada por el entrenador Javier Aguirre la semana pasada para jugar partidos amistosos contra Panamá el jueves y Bolivia el domingo. El estratega busca ampliar sus opciones en defensa y medio campo, integrando a jugadores que han tenido formación en Estados Unidos, pero que ahora se suman al proyecto mexicano.

Ledezma es titular indiscutible con el Rebaño

Fuente: Tribuna del Yaqui