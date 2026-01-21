Naranjeros de Hermosillo Softbol presenta su vestimenta para la temporada 2026 de la LMS

Hermosillo, Sonora.- La fecha ha llegado, pues después de días de intenso trabajo de pretemporada, este jueves 22 de enero, Naranjeros de Hermosillo hará su debut en la Liga Mexicana de Softbol (LMS), donde se medirán a las Bravas de León en el estadio Domingo Santana.

Pero antes de comenzar con la actividad, el miércoles por la noche, el club de la H se vistió de manteles largos en el Fernando Valenzuela, al hacer la presentación oficial del roster y además presentar ante la prensa y los invitados los uniformes con los que saltarán al terreno de juego.

Las jugadoras en presentación

En la velada, las peloteras portaron orgullosas los nuevos uniformes; el primer diseño es completamente en negro con el logotipo del club en el lado izquierdo del pecho, con vivos en naranja y el logotipo del 80 aniversario de Naranjeros en la manga derecha.

Por otra parte, el segundo es con jersey color naranja que se degrada a color rosa en la parte inferior con pantalón en blanco con vivos en naranja y rosa. El tercero con jersey en color crema con el nombre del equipo en el pecho y con el tradicional pantalón negro.

Naranjeros utilizará tres uniformes durante la temporada

Además de las jugadoras presentes en este acto, estuvieron también Pablo de la Peña, director general de Naranjeros de Hermosillo, así como Elías Salazar, gerente deportivo de Naranjeros Softbol Femenil. Acompañados además de la prensa y familiares de algunas peloteras.

Después de la presentación, este miércoles las jugadoras y el cuerpo técnico viajaron a la Ciudad de México para posteriormente dirigirse a León, donde inaugurarán su temporada el jueves 22 de enero ante las Bravas en el estadio Domingo Santana a partir de las 19:00 horas, tiempo de Sonora.

Naranjeros prepara su debut

Fuente: Tribuna del Yaqui