Nueva era en la Fórmula 1: Audi presenta el monoplaza que usarán en su debut durante el 2026

Ciudad de México.- La Fórmula 1 afrontará una nueva era con la temporada 2026, ya que se correrá con un reglamento técnico de la FIA con varias innovaciones y también se tendrán dos nuevos equipos en la categoría. Una de las escuderías que harán su debut es Audi, grupo que realizó la presentación de la livery oficial de su primer monoplaza, el cual fue bautizado con el nombre de Audi R26.

La marca de los cuatro aros fue la primera escudería que puso en pista los nuevos autos con los que se competirá en el 2026; Audi tuvo un filming day en el Circuito de Barcelona-Catalunya, sesión con la cual dio inicio a las actividades oficiales para la temporada 2026. El equipo alemán usó en esa ocasión, y para no revelar las innovaciones aerodinámicas, un monoplaza con camuflaje negro.

Para su decoración definitiva, Audi optó por regresar a la maqueta que presentó a finales del 2025, donde el color plateado predominaba en la mayor parte del monoplaza. También se tienen detalles en negro en la parte del ala frontal, el piso, difusor y alerón trasero, además de que el rojo aporta agresividad en el logotipo de la compañía de autos que encabezará el proyecto.

En la presentación del bólido, se contó con la presencia de Nico Hulkenberg y de Gabriel Bortoleto, quienes serán su alineación de pilotos para el primer año. También estuvo presente Mattia Binotto, exjefe en Ferrari, que ahora será el responsable del ambicioso proyecto de Audi en la F1. "Audi ha sido realmente un gran apoyo desde el primer día, desde el día cero, totalmente comprometida con nuestro proyecto, enamorada del proyecto, diría yo".

The Audi Revolut F1 Team has arrived uD83CuDFC1



Tap to reveal our very first livery. pic.twitter.com/vTpwssFyEE — Revolut (@Revolut) January 20, 2026

Cabe recordar que, si bien Audi tendrá su primer año en la F1, no comienza de cero, pues adquirió parte de la estructura usada por la ahora extinta Sauber, equipo que cedió su espacio en la categoría. Aun así, la marca de coches deportivos decidió acrecentar aún más el desafío, ya que ellos mismos diseñaron la unidad de potencia, por lo que será otro equipo proveedor de motores.

De acuerdo a lo comentado por el propio Binotto, tuvieron buenas impresiones en su primer contacto con la pista, pero no será hasta que se realicen los primeros test oficiales que podrán crear buenas conjeturas. El Circuito de Barcelona-Catalunya recibirá a las 11 escuderías para los test de pretemporada, los cuales serán del 26 al 30 de enero.

Nico and Gabi suit up in Audi colours for the first time! uD83DuDE4C?#F1 pic.twitter.com/uuzE8EP7xS — Formula 1 (@F1) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui