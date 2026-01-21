Puerto Rico ya tiene al equipo que lo representará en la Serie del Caribe Jalisco 2026

San Juan, Puerto Rico. - El primero de febrero se encenderán las luces en el Estadio Panamericano, de Guadalajara, Jalisco, y comenzará la fiesta del Caribe, pero a poco menos de dos semanas para el evento, ya hay un equipo que se une a los Federales de Chiriquí, Charros y Tomateros, como los primeros invitados.

Se trata del campeón de la Liga Profesional Roberto Clemente; los Cangrejeros de Santurce, quienes conquistaron el campeonato de la Liga de Puerto Rico tras imponerse este el martes 19 de enero cinco carreras por uno a los Leones de Ponce en el estadio Hiram Bithorn.

El juego donde levantaron la corona fue contundente, ya que los flamantes monarcas utilizaron a seis lanzadores y se apoyaron ofensivamente en Jack López, Brian Navarreto y Johneshwy Fargas, autores de las carreras impulsadas, para así obtener el boleto a tierras tapatías.

Con esto, los Cangrejeros de Santurce se presentarán en la Serie del Caribe; además, será su participación número 13 dentro del torneo de la región, donde tienen una marca de cinco coronas: Caracas 1951 y 1955, La Habana 1953, Mazatlán 1993 y Santo Domingo 2000.

La última aparición de los boricuas en la máxima fiesta de la región fue en 2020 cuando, jugando en casa, quedaron en el cuarto lugar, por lo que ahora tienen la gran oportunidad de saldar cuentas y hacer historia en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco.

Por definirse

Cabe destacar que el último boleto para conocer a los cinco invitados a la Serie del Caribe está por definirse. Este miércoles 21 de enero, los Leones del Escogido vs. Toros del Este comenzarán la disputa por el título en la Liga de República Dominicana. Para el primer juego se espera un duelo entre Trevis Larkin por el Escogido y Enny Romero por los Toros.

Mientras que en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán ya tienen su pase al torneo internacional, el equipo que logre quedarse con el campeonato invernal en el país representará a México 1, mientras que el subcampeón será México 2.

