Revelan cual es la probable lesión que alejó a Gilberto Mora de la convocatoria de la Selección Mexicana

Ciudad de México.- La Selección Mexicana tendrá que afrontar sus primeros compromisos amistosos del año sin uno de sus jugadores promesa de cara a la Copa del Mundo 2026, luego de que se anunciara la baja de Gilberto Mora. El mediocampista de Xolos de Tijuana había presentado molestias generales desde hace varias semanas y de acuerdo a lo revelado por un medio especializado, tendría una lesión de consideración.

Sebastián Abreu, entrenador del equipo fronterizo, advirtió al cuerpo médico de la selección sobre las molestias que había manifestado el juvenil y, tras una ardua evaluación en el Centro de Alto Rendimiento, se determinó que saldría de la convocatoria para regresar a su club. Así mismo, se optó por llamar a Alexis Gutiérrez, mediocampista de 25 años que juega para las Águilas del América en la Liga MX.

#Deportes | La Selección Mexicana sufre una dura baja; Gilberto Mora abandona la convocatoria del 'Tricolor' ??uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/YCcrKdi15h — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

Mora ha tenido actividad en exceso en los últimos meses, ya que participó en la Copa del Mundo sub-20 en 2025, además de ser convocado a los amistosos del 'Tricolor' en noviembre y los juegos con Xolos, equipo con el que fue clave para su paso a la Liguilla. Si bien la FMF no dio detalles sobre sus problemas musculares, el portal Claro Sports afirmó que Gilberto Mora se adolece de una pubalgia, la cual arrastra desde la pretemporada.

Este tipo de lesiones es algo muy común en los deportistas de alto rendimiento y afecta la zona abdominal, causando fuertes dolores al realizar un esfuerzo y también limita la movilidad de las extremidades inferiores. Además, es una lesión que es de fácil recaída, por lo que, en caso de no tener una rehabilitación adecuada, pudiera tener consecuencias más graves en las próximas semanas.

uD83DuDEA8?? BREAKING: Gilberto Mora reportedly suffers from PUBALGIA since the start of the new Liga MX tournament.



The 17-year-old midfielder could be out for around three weeks, or even TWO MONTHS depending on how serious the injury is. uD83EuDD2F



Via @ClaroSports pic.twitter.com/ZFw9zwbCqI — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) January 21, 2026

Aun con la lesión, no se sabe si Mora podrá reintegrarse con los Xolos para el reinicio del Clausura 2026 o si estará fuera de las canchas durante varias jornadas como medida preventiva. También está en duda su participación en los próximos partidos amistosos de México.

La Selección Mexicana reiniciará su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 con tres encuentros amistosos en enero; primero se enfrentarán a Panamá y luego tendrán un duelo contra Bolivia, ambos en calidad de visitante. Sus actividades del mes la cerrarán recibiendo a Islandia en el Estadio Corregidora.

¡Incondicionales, ya tenemos partidos de preparación confirmados para 2026! uD83DuDCC6



Panamá y Bolivia en sedes de gran exigencia. uD83EuDEE1



¡A empezar el año con todo! uD83DuDCAA



Más ??: https://t.co/CpyctpA6Gq#SomosMéxico uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/pAvSLhG6Ot — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui