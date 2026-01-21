'Santi' Giménez asegura que México hará historia en el Mundial 2026: "Quiero ser Campeón del Mundo"

Ciudad de México.- El delantero azteca, Santiago Giménez, busca participar en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana, lo que se convertirá en su primera incursión en el torneo internacional más importante de todo el balompié, y sus aspiraciones son en grande. 'Santi' afirmó que el 'Tricolor' tiene un gran potencial y ve posible el lograr el campeonato del mundo, lo que marcaría un hito histórico para la nación.

El canterano del Cruz Azul ha tenido unos meses difíciles con el AC Milan, equipo con el cual tiene una sequía de anotaciones extensa, y su panorama se tornó más desolador cuando se anunció que debía visitar el quirófano. Giménez arrastraba un problema en el tobillo y, luego de no poder rehabilitarlo mediante un procedimiento conservador, tuvo que ser operado y, al momento, se encuentra en recuperación, lo que lo ha alejado de las canchas.

Giménez comentó en una entrevista con ESPN que ve un buen grupo dentro del combinado mexicano y aseguró que su participación en la Copa del Mundo 2026 quedará marcada para la historia. "Haremos historia, y como dije en la entrevista antes, soy un gran soñador, quiero ser el campeón del mundo con México".

Claro que sí, lo veo. Lo veo porque creo que creer no cuesta nada, y soñar tampoco. Ahora hay que llevarlo a la práctica, hay que contagiar a toda la gente que venga con nosotros, porque ciento treinta millones somos fuertes".

Además, aseguró que una de las claves será el ataque y que en ese puesto se congeniará bien con Raúl Jiménez; el 'Bebote' relató que mantiene una muy buena relación con el 'Lobo de Tepeji' y los antecedentes de cuando han compartido la cancha muestran un buen panorama. "Cuando hemos jugado juntos lo hemos hecho muy bien; siento que podemos armar una buena dupla".

Giménez fue excluido por Gerardo Martino en la última convocatoria previa al Mundial de Qatar 2022, por lo que aseguró que aún tiene una 'espina clavada' y en la próxima justa internacional lo dará todo para darle la mayor alegría posible a los aficionados del 'Tricolor'. "Es como que ya quiero estar ahí, me veo en el debut con toda la gente, en el Azteca, y eso no me deja dormir porque quiero que ya sea".

