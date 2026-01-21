Selección Mexicana vs Panamá EN VIVO; dónde VER el amistoso del 'Tricolor' rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México.- Luego de un mes sin actividad oficial, la Selección Mexicana reanudará su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 con un par de partidos en enero, los cuales no están considerados dentro de una fecha FIFA. Para comenzar con las actividades oficiales del año, el conjunto 'Tricolor' se trasladará hasta la cancha del Estadio Rommel Fernández para medirse contra la Selección de Panamá.

Al no ser una ventana oficial para partidos amistosos internacionales, la convocatoria publicada por Javier Aguirre estuvo integrada únicamente por jugadores que militan en la Liga MX y, ante la escasez de elementos en Europa, serán la base para la justa mundialista. Las Chivas del Guadalajara es el equipo que mayor aportación tuvo en el listado, ya que ocho de sus jugadores fueron convocados.

La Selección Mexicana saldrá obligada al triunfo para intentar resarcir la complicada relación que tienen con su afición, la cual ha empeorado en tiempos recientes. El conjunto mexicano registra más de seis meses sin conseguir una victoria, ya que luego de conquistar la Copa Oro 2025, pactaron seis encuentros amistosos de los cuales obtuvieron solo un par de empates y tuvieron cuatro reveses, incluyendo una goleada a manos de Colombia.

Este será el primero de dos amistosos pactados en enero, ya que luego de su estadía en Panamá, se trasladarán más al sur para visitar a Bolivia, combinado con el cual tendrán un duelo de exhibición en la cancha del Ramón Tahuichi Aguilera. También se tendrá un amistoso a finales de febrero, siendo el primer partido de local en el año, ya que se jugará contra Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Horarios del Selección Mexicana vs Panamá

Estadio: Estadio Rommel Fernández, Panamá

Fecha: Jueves, 22 de enero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca 7/Canal 5/TUDN

A pesar de la crisis deportiva reciente, los antecedentes históricos posicionan a la Selección Mexicana como la favorita al título, ya que en las 28 ocasiones que se han cruzado en años anteriores, 20 de ellas han finalizado a favor del conjunto 'Tricolor'. Su duelo más reciente fue el 23 de marzo del 2025 cuando disputaron la final de la Liga de Naciones Concacaf, la cual fue conquistada por México.

