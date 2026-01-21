Tigres UANL presentan refuerzo para el Clausura 2026; defensa de 27 años tendrá su debut en la Liga MX

Ciudad de México.- Tras no haber concretado alguna firma durante el mercado invernal de fichajes, los Tigres UANL, actual subcampeón de la Liga MX, anunció el que representa apenas su primer refuerzo para el Clausura 2026, torneo que ya está en marcha. La escuadra regiomontana presentó a Francisco Reyes, defensa central de 27 años que apenas tendrá su debut en la Primera División.

Reyes Maldonado es nacido en octubre de 1998 en la CDMX; 'Paco' fue formado en Pumas UNAM, club con el cual estuvo firmado desde el 2015 al 2018 aunque solo pudo escalar hasta la categoría sub-20. Tras su salida del conjunto capitalino, colectó una basta experiencia en la Liga de Expansión MX, ya que jugó para el Atlante y el Tlaxcala.

Con el 'Potro de Hierro' es el equipo con el que mayor participación ha tenido, ya que registra 121 compromisos con cinco goles anotados, sin asistencias y 20 cartones preventivos en 8 mil 246 minutos disputados en cancha. Francisco estuvo cedido por varios meses con los Bravos de Juárez, aunque quedó relegado en las filiales y no pudo tener su debut en el profesionalismo.

Mediante las redes sociales de Tigres fue que se oficializó su arribo a tierras regiomontanas con una serie de publicaciones donde se mostraban sus mejores momentos en la cancha y se destacaron sus aptitudes, entre la que fueron destacadas su fortaleza, determinación y garra. También, se publicó un video en el cual se evidenció el como aprobó sus exámenes médicos, requerimiento antes de firmar el contrato definitivo.

Aunque la directiva de Tigres no oficializó el móvil de su arribo, algunos medios aseguran que fue cedido y estará en la plantilla felina por los próximos seis meses. Francisco Reyes aún tiene contrato vigente con el Atlante, pero su acuerdo podría incluir una cláusula de compra definitiva, lo que garantizará su permanencia en la Liga MX.

Tras haber perdido la final ante el Toluca, los Tigres no han tenido el inicio esperado del Clausura 2026 ya que luego de tres jornadas, se ubican en el puesto 11 de la tabla luego de haber conseguido un triunfo, un empate y una derrota, lo que los deja empatados en puntos con otros cuatro equipos.

Fuente: Tribuna del Yaqui