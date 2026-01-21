UFC 324 EN VIVO: Día, horario y dónde VER el Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett desde México

Las Vegas, Nevada.- El UFC 324 será el primer evento del año y se llevará a cabo este sábado 24 de enero de 2026, teniendo como sede el mítico T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La cartelera está llena de grandes combates y tiene como pelea estelar el Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett por el cinturón interino de peso ligero, un enfrentamiento que ahora cobra aún más relevancia por la pausa del campeón absoluto, Ilia Topuria. Para la coestelar se tenía pactado el combate entre Kayla Harrison y Amanda Nunes por el título de peso gallo femenil, pero una lesión obligó a Harrison a retirarse.

En la parte coestelar de la noche tenemos la batalla de Sean O'Malley vs. Song Yadong en peso gallo. Para el estadounidense es una gran oportunidad para ponerse en la lista de contendientes y poder recuperar el cinturón que alguna vez le perteneció. Entre otras peleas interesantes están Waldo Cortés-Acosta vs. Derrick Lewis en peso completo, Arnold Allen vs. Jean Silva en pluma, y Natalia Silva vs. Rose Namajunas en peso mosca femenil. Además de Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo.

Justin Gaethje se presenta a este compromiso con una trayectoria notable en la UFC, caracterizada por su estilo ofensivo y explosivo que lo ha convertido en uno de los luchadores más espectaculares de la promotora liderada por Dana White. Su más reciente victoria fue ante el representante azerbaiyano, Rafael Fiziev, en marzo del 2025. En su historia, el veterano estadounidense ha ostentado el cinturón interino de las 155 libras y el título BMF. Además, ha derrotado a grandes exponentes como Dustin Poirier, Tony Ferguson y Michael Chandler.

Por su parte, Paddy 'The Baddy' Pimblett ha vivido un ascenso meteórico dentro de la empresa más importante de artes marciales mixtas (MMA) del mundo. Con un récord perfecto en la promoción hasta el momento, el peleador inglés registra una marca de 7-0, con finalizaciones y sumisiones clave contra oponentes como Tony Ferguson, King Green y Michael Chandler. Su estilo dinámico y su conexión con la afición han sido factores que lo posicionan como un serio contendiente, además de sostener una intensa rival con el actual campeón, Ilia Topuria.

Cartelera principal del UFC 324

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett (Campeonato Interino del peso ligero)

Sean O'Malley vs. Song Yadong (peso gallo)

Waldo Cortés Acosta vs. Derrick Lewis (peso pesado)

Arnold Allen vs. Jean Silva (peso pluma)

Cartelera preliminar del UFC 324

Natalia Silva vs. Rose Namajunas (peso mosca)

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo (peso gallo)

Ateba Gautier vs. Adnrey Pulyaev (peso medio)

Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas (peso semipesado)

Cartelera de los primeros preliminares del UFC 324

Alex Pérez vs Charles Johnson (peso mosca)

Michael Johnson vs. Alexander Hernández (peso ligero)

Josh Hokit vs. Denzel Freeman (peso pesado)

Ricky Turcios vs Cameron Smotherman (peso gallo)

Adam Fugitt vs Ty Miller (peso welter)

Día, hora y dónde ver UFC 324 en México

Sede : T-Mobile Arena (Las Vegas, Nevada)

: T-Mobile Arena (Las Vegas, Nevada) Fecha : Sábado 24 de diciembre de 2026

: Sábado 24 de diciembre de 2026 Hora.

Primeras preliminares: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

Preliminares: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Cartelera estelar: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Paramount+

