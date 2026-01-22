Autogol rescata triunfo para México ante Panamá en aburrido duelo amistoso

Panamá, Panamá.- Un autogol de Richard Peralta en tiempo agregado, puso un poco de decoro a un aburrido encuentro amistoso en el que la Selección Mexicana de Futbol derrotó a domicilio a su similar de Panamá por 1-0 en el Estadio Rommel Fernández.

Lo poco rescatable de este encuentro para el Tri y el 'Vasco' Javier Aguirre, fue que por fin pudieron frenar su racha de seis encuentros sin conocer la victoria en su preparación hacia la Copa del Mundo de la FIFA del 2026, donde serán anfitriones.

Con una base de jugadores de Chivas que presentó a seis rojiblancos en el once inicial, incluidos el debut de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, el equipo mexicano buscaba ofrecer señales de mejora rumbo al Mundial.

El Tri por fin pudo ganar después de seis encuentros

Los canaleros presentaron un combinado con menos experiencia, repleto de jóvenes y suplentes, pero con la intención de complicar al visitante, invicto en suelo panameño; aunque la presión por resultados recientes acompañaba al Tri desde el pitazo inicial.

El encuentro arrancó con dominio tricolor; mientras los panameños intentaban salir jugando, la intensa presión mexicana los obligó a cometer errores. En el 4, México ya arrinconaba a su rival y controlaba la posesión; incluso, Marcel Ruiz definió dentro del área al minuto 6, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada.

México intentaba desbordar y ganar la espalda a los centrales con Germán Berterame, sin éxito inmediato. El conjunto azteca paseaba la pelota por todos los sectores en busca de espacios, pero la línea defensiva panameña cerraba bien. Al minuto 18 llegó la primera aproximación clara: centro peligroso de Roberto Alvarado que cabeceó Berterame, desviado por poco.

Contar más de cinco llegadas de peligro por ambos bandos sería un exceso y el gol del triunfo mexicano confirmó el desarrollo del partido. Hasta que un error panameño le dio frutos al equipo del 'Vasco'. Jesús Gallardo metió la diagonal al área chica, y Richard Peralta terminó metiéndola en su propia puerta (90+2), y con ello, la Selección Mexicana respiró, pero mantiene sus dudas y ahora tendrá que viajar a Bolivia, confiando en que el juego sea mejor.

Ledezma (27) se estrenó con México

Fuente: Tribuna del Yaqui