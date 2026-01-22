Casemiro saldrá del Manchester United al finalizar la temporada de la Premier League

Ciudad de México.- El Manchester United está enfrentando uno de sus momentos deportivos más complicados en la época reciente y su bajo rendimiento se pudiera incrementar al tener una baja de consideración en los próximos meses. Los 'Red Devils' informaron que Casemiro saldría de la plantilla una vez se finalice la temporada 2025-2026 de la Premier League.

El de San José dos Campos, Brasil, arribó al mítico equipo inglés en el 2022 y desde entonces se convirtió en una de las pocas figuras que tiene el Manchester United en la actualidad. Al momento, tiene 21 anotaciones y 13 asistencias, con más de 10 mil minutos disputados en los 146 compromisos que tiene hasta ahora con los 'Red Devils', gran parte de ellos como titular y capitán del equipo.

De manera extraoficial, se supo que la directiva inglesa optó por no activar la cláusula de renovación por un año más, por lo que el defensivo sudamericano podrá irse en transferencia libre. "Un ganador en serie, agradecemos a Case por sus contribuciones en rojo hasta ahora y esperamos terminar su tiempo en el club en lo más alto juntos", se leyó en el sobrio anuncio publicado en las redes sociales del equipo.

?? @Casemiro will depart United at the end of the season, upon the expiry of his contract.



A serial winner, we thank Case for his contributions in red so far and hope to finish his time at the club on a high together uD83DuDE4FuD83DuDD34 — Manchester United (@ManUtd) January 22, 2026

Aun y que la partida proviene por propia decisión del equipo, fue Casemiro quien pidió fuera anunciado a cuatro meses de su adiós, con el fin de poder aclarar cuál será su estatus deportivo. El brasileño también emitió un comunicado en su cuenta de X en el cual deja en claro que no hubo un problema con los mandos del equipo y se debió a una decisión meramente deportiva.

No es momento de decir adiós; hay muchos más recuerdos que crear durante los próximos cuatro meses. Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi enfoque, como siempre, será darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito".

Con 33 años de edad, Casemiro aún aspira a conseguir un nuevo club y sus intenciones iniciales son permanecer en las llamadas cinco grandes ligas de Europa (Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1). ESPN también aseguró que ha recibido ofertas de Arabia Saudita, lo cual lo llevaría a un circuito emergente en el mercado internacional.

Knowing when stages come to an end.



Knowing when to say goodbye when you feel that you will be remembered and respected forever.



Four months to give my all for this badge and for our goal.



Eternal respect and affection for Manchester United and its wonderful fans.



Forever Red… pic.twitter.com/sCjgNyrimw — Casemiro (@Casemiro) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui