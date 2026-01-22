Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán EN VIVO; dónde VER el juego 2 de la FINAL de la LAMP

Culiacán, Sinaloa.- La final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) reanudará sus acciones con el juego 2 de la serie entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán. La escuadra tapatía buscará su segundo triunfo antes de trasladarse a su casa con una cómoda ventaja, mientras Tomateros saltará al terreno de juego en búsqueda de igualar las victorias a una por cada novena.

En el primer duelo de la pelea por el título, Charros fue quien se impuso con una combinación de buen trabajo de sus lanzadores y el bateo oportuno; ya que Ronald Medrano no pudo completar las cinco entradas reglamentarias, la victoria fue para César Gómez, relevista que retiró 1.1 innings sin permitir daño. Manny Barreda cargó con la derrota luego de recibir cinco anotaciones en las únicas dos entradas de labor.

Ninguna de las dos novenas esperó que el encuentro avanzara y anotó el total de carreraje en los primeros tres capítulos; Jalisco fue quien dio la voz de ataque, ya que luego de un triple de Mateo Gil y un imparable de Julián Ornelas, puso la pizarra en dos anotaciones por cero. La primera de Culiacán cayó por dos pasaportes consecutivos y un extrabase de Orlando Martínez, acortando el déficit en el marcador.

Reynaldo Rodríguez volvió a poner tierra de por medio con un cuadrangular solitario, aunque la novena guinda se volvió a acercar con un elevado de sacrificio con caja llena, conectado por el flamante refuerzo, Estevan Florial. Apenas en el tercer inning, la visita puso la diferencia definitiva en el marcador con un cuadrangular de tres anotaciones, cortesía de Mateo Gil.

Horarios de Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán

Estadio: Estadio Tomateros, Culiacán, Sinaloa

Fecha: Jueves, 22 de enero

Horario: 20:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

¡Todo listo para otro capítulo de la final! uD83DuDD25



Juego dos entre @charrosbeisbol y @clubtomateros uD83DuDCAAuD83CuDFFC



Los tapatíos están con ventaja en la serie y los guindas saldrán con todo para emparejar el compromiso uD83DuDE0E



uD83DuDCFA TVC Deportes | FOX

uD83DuDCF2 YouTube | https://t.co/3C8LPivWlz#LigaARCO? pic.twitter.com/J2JZEWJ4oY — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 22, 2026

Para el duelo de la jornada, Charros enviará a la loma de las responsabilidades a Manny Bañuelos; el zurdo marcha con récord de una victoria sin conocer la derrota en la actual postemporada, dejando una efectividad de 2.50 en 18 entradas lanzadas. En contraparte, Luis Cessa será quien busque igualar los resultados para la novena sinaloense.

Fuente: Tribuna del Yaqui