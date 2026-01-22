Christian McCaffrey y cuatro quarterbacks son finalistas para el MVP de la AP en la NFL

Nueva York, Estados Unidos.- El corredor de los San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, es uno de dos jugadores en ser finalistas de tres premios AP de la NFL en este mismo año, al unirse a Josh Allen, Trevor Lawrence, Drake Maye y Matthew Stafford en la carrera por ser el Jugador Más Valioso de la NFL 2025 de The Associated Press.

McCaffrey también aparece en la nominación a Jugador Ofensivo del Año, al lado de Maye, y también aparece como uno de los finalistas a Jugador Regreso del Año junto a Lawrence. Los ganadores se anunciarán en los 'NFL Honors' el 5 de febrero.

Un panel nacional de 50 medios que cubren regularmente la liga completó la votación antes de que comenzaran los playoffs. Los votos fueron contabilizados por la firma de contabilidad Lutz and Carr. Los votantes seleccionaron a un top 5 para los ocho premios AP de la NFL. Los votos para el primer puesto valían 10 puntos. Los votos para el segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 punto.

Allen está de nuevo en la plática por el MVP

La lista de jugadores nominados para el Más Valioso la encabeza el actual MVP, Josh Allen, quien lanzó para 3,668 yardas, 25 touchdowns y 10 intercepciones, registrando un rating de pasador de 102.2 mientras lideraba a Buffalo a su séptima aparición consecutiva en playoffs.

Otro es Trevor Lawrence, quien ayudó a Jacksonville a ganar 13 partidos y al título de la AFC Sur. Sumó 4,007 yardas por pase, 29 touchdowns y 12 intercepciones. Los Jaguars fueron eliminados por los Bills en la ronda de comodines.

McCaffrey, por su parte, corrió para 1,202 yardas y 10 touchdowns, y atrapó 102 pases para 924 yardas y siete touchdowns. Desempeñó un papel clave ayudando a los San Francisco 49ers, que estaban debilitados por las lesiones, a ganar 12 partidos. Este año es finalista de tres premios, una hazaña que Joe Burrow logró por última vez.

Drake Maye sumó 4,394 yardas por pase, 31 touchdowns y ocho intercepciones para llevar a los New England Patriots al título de la AFC Este y a una aparición en la final de la AFC el domingo. Maye lideró la NFL en rating de pasador (113.5) y porcentaje de pases completados (72).

Finalmente, Matthew Stafford lideró a los pasadores de la NFL con 4,707 yardas por pase y 46 touchdowns. Lanzó ocho intercepciones y terminó segundo detrás de Maye con un rating de pasador de 109.2. Stafford fue seleccionado para el primer equipo All-Pro por primera vez en sus 17 años de carrera. El año pasado, Lamar Jackson fue el quarterback All-Pro del primer equipo, pero Allen le superó para el MVP.

Stafford y sus Rams siguen en la pelea por ir al Super Bowl

Fuente: Tribuna del Yaqui