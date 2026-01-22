¿Cruz Azul en problemas? Puebla FC anuncia sede alterna; no jugarán en el Estadio Cuauhtémoc

Ciudad de México.- Sigue la polémica en torno al Estadio Cuauhtémoc, ya que el equipo femenil del Puebla FC anunció que tendrán que jugar su siguiente compromiso en una sede alternativa por las condiciones de la cancha. Dicho inmueble está realizando ajustes de consideración para ser aprobado por la FIFA como una sede para las selecciones que lleguen a México para disputar la Copa del Mundo 2026.

Los problemas en el césped de la casa de 'La Franja' comenzaron desde hace varios meses y quedaron más evidenciados cuando una torrencial lluvia tuvo que aplazar el partido entre el Puebla y las Chivas del Guadalajara en el Apertura 2025. De cara al Clausura 2026, el Cruz Azul eligió el inmueble de la 'Angelópolis' como sede alterna luego de que los Pumas no le permitieran usar el Estadio Ciudad de los Deportes.

Puebla Femenil jugará en otra sede

Mediante las redes sociales del equipo, se anunció que la división femenil de 'La Franja' no usaría el Cuauhtémoc para la jornada 5 contra las Chivas, debido a trabajos dentro del estadio. También se notificó que mediante una boletera digital se estará realizando el reembolso para todos los aficionados que hayan adquirido sus entradas.

Dicho compromiso se celebrará en las instalaciones del Club Alpha 3, cancha que usualmente es usada para los entrenamientos del equipo masculino, pero la directiva poblana insistió en que el espacio cumple con los requisitos para garantizar el bienestar de las jugadoras. El Puebla fungirá como local en el compromiso ante las Chivas, este domingo 25 de enero a las 12:00 horas (horario CDMX).

Esta mudanza temporal corresponde a los trabajos para mejorar la calidad del campo, pues cabe recordar que el Gobierno del Estado de Puebla recalcó que antes del inicio del Clausura 2026, se tuvo una inversión considerable en el césped. Pese a dichos intentos, los trabajos no han mejorado y las condiciones del inmueble ya han causado un par de lesiones, incluyendo la de Diego González, delantero paraguayo que juega para el Atlas y tuvo que ser retirado en camilla al haber sufrido un problema muscular.

Fuente: Tribuna del Yaqui