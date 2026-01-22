De la Liga MX a LaLiga; delantero mexicano de 16 años es fichado por el Atlético de Madrid

Ciudad de México.- Una de las mayores promesas juveniles mexicanas recibirá la oportunidad de brillar en el futbol europeo luego de que se oficializara su fichaje por parte del Atlético de Madrid. El conjunto 'colchonero' contará con los servicios de Emiliano Muñoz, delantero de apenas 16 años que cuenta con una vasta experiencia en el Atlético San Luis, equipo hermano que juega en la Liga MX.

Quien se encargó de dar la primicia fue el periodista Yeudiel Pacheco, quien mediante su cuenta de X confirmó que el joven futbolista dejará la cantera del San Luis para tener su primera incursión en el balompié del 'viejo continente'. El también colaborador de Fox aseguró que el equipo ibérico ya lo había buscado desde hace un par de años, pero esperaron a que sobrepasara los 16 años de edad para realizar la operación.

También, puntualizó que el atacante cuenta con pasaporte español, lo que ayudó a aligerar el proceso y papeleo para que en los próximos días se pueda integrar a las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Muñoz se integrará a la Juvenil A, donde continuará con su formación para, en los próximos meses, buscar un espacio en el primer equipo, que es dirigido por el histórico Diego 'Cholo' Simeone.

uD83DuDEA8 EXCL | uD83DuDEECuD83CuDDEAuD83CuDDF8 Atlético de Madrid ha fichado al delantero Emiliano Muñoz (16)



El goleador mexicano deja las básicas de San Luis tras 47 partidos y 25 goles



Seleccionado mexicano sub15 uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/bnL1mV2Huf — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) January 21, 2026

¿Quién es Emiliano Muñoz?

Muñoz nació el 11 de enero del 2020 en San Luis Potosí y desde corta edad fue firmado por el equipo de dicha localidad, con quien había permanecido hasta ahora. Emiliano no ha realizado su debut en la Primera División, aunque se estableció como una de sus mayores promesas en las categorías inferiores.

Pese al déficit de edad que esto representa, se afianzó de la titularidad con el San Luis sub-19, donde competía contra jugadores que lo superan por un par de años. El joven atacante alcanzó a disputar 12 encuentros durante el Apertura 2025, donde pudo marcar en una ocasión, además de recibir un par de cartones preventivos en poco menos de 500 minutos disputados.

Emiliano Muñoz (15) hoy anotó su primer gol en la sub19 ??



Mientras los chicos de su categoría compiten en sub15 el ya tiene 397’ minutos en la 19, además 4 ?? en 572’ en sub17 y 2 ?? en 45’ Copa Promesas



Gran talento tiene de San Luis uD83DuDC8E pic.twitter.com/05GBlGZiCF — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) October 17, 2025

También ya cuenta con experiencia internacional, pues ha vestido los colores de la Selección Mexicana en varias ocasiones; Muñoz fue convocado por el combinado azteca sub15, con quienes hizo su debut en el 2024 y desde entonces cuenta con participación en seis partidos, uno de ellos en el cuadro titular.

DE ÚLTIMA HORA uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDEA8



Emiliano Muñoz (16) es nuevo jugador del Atlético de Madrid.



Marcó 25 goles en 47 partidos con el Atlético San Luis. Es seleccionado mexicano U15 y está considerado como uno de los jóvenes más prometedores, junto a Gilberto Mora.



uD83DuDDDE? información exclusiva… pic.twitter.com/p6n1rztT9Q — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui