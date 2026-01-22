El Barcelona confirma la lesión de Pedri ¿Cuánto tiempo causará baja de LaLiga y Champions League?

Ciudad de México.- Con la clasificación de la Champions League y ante un Real Madrid que asecha el liderato de LaLiga, el Barcelona tendrá que afrontar sus siguientes compromisos sin Pedri, uno de sus mejores mediocampistas. El español sufrió una grave lesión en el último duelo de la escuadra y, de acuerdo al parte médico oficial, estará alejado de las canchas por varias semanas.

Pedro González tuvo que salir de cambio en el minuto 61 del duelo ante el Slavia Praga, correspondiente a la jornada 7 de la Champions League; el mediocampista sintió una molestia en la pierna y, luego de ser revisado por parte del cuerpo médico, se determinó que no estaba en condiciones de continuar. Pedri salió de cambio, apoyándose en los fisioterapeutas al no poder caminar por sí mismo.

Luego de la apretada victoria ante el equipo de la República Checa, Hansi Flick, estratega del Barcelona, aseguró que desde la revisión inicial le comentaron que se trataba de un problema con el tendón de la corva, pero no sería hasta su regreso a España que se conocería la gravedad del problema. "No son buenas noticias. Ya veremos", comentó el entrenador teutón.

#Seguridad | Barcelona sufre pero vence al Slavia Praga que plantó cara en la jornada 7 de la Champions League ???https://t.co/xbsvHPQmSS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 21, 2026

El atacante fue sometido a las pruebas médicas pertinentes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, mediante las cuales se reveló la profundidad de la lesión, la cual lo alejará del equipo en un punto clave de la temporada. Pedri resultó con una lesión en el tendón de la corva derecho.

Esta es la segunda lesión de consideración que ha tenido Pedri en la actual temporada, ya que a finales de diciembre se anunció que sufría de un problema en los isquiotibiales, lo cual lo hizo perderse el duelo contra el Villarreal. En dicha ocasión, el centrocampista fue alejado de la plantilla por precaución para evitar un problema mayor, aunque solo un mes después tuvo una lesión mayor.

INJURY UPDATE



Tests conducted this morning have confirmed that first team player Pedro González “Pedri” has a right hamstring injury, which he picked up during the game against Slavia Prague yesterday.



The recovery time is expected to be one month. pic.twitter.com/b5xGJdKjuw — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 22, 2026

¿Cuántos partidos se perderá?

De acuerdo al parte médico, Pedri tendrá un proceso de recuperación que se prolongará por cuatro semanas, lo cual lo hará perderse un total de cinco compromisos. En LaLiga, se ausentará del partido ante el Real Oviedo, Elche, Mallorca y Girona, mientras que en la Champions League, no podrá ver actividad ante el Copenhague. Por último, será baja de la plantilla catalana para el partido de cuartos en la Copa del Rey contra el Albacete y, en caso de que consigan avanzar, también se perdería las semifinales.

#Deportes | Barcelona cae ante la Real Sociedad en un partido frenético y plagado de polémica arbitral en LaLiga ???https://t.co/bcZDPfVLjT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui