Javier Aguirre adelanta el nombre de dos jugadores que podrían disputar el Mundial 2026 con México

Ciudad de México.- La Selección Mexicana se enfrentará a Panamá en un duelo amistoso que marcará el reinicio de la preparación previa para el arranque de la Copa del Mundo 2026, el 11 de junio próximo. Ante el compromiso de tanta magnitud, la mayor incertidumbre recae sobre la convocatoria que usará Javier Aguirre, entrenador del 'Tricolor' que comentó sobre dos jugadores que tendrían su boleto prácticamente asegurado.

En la conferencia de prensa previa al duelo contra la Selección de Panamá, el 'Vasco' se encargó de disipar las dudas que hay en torno a la portería, ya que es la posición que se perfila con mayor cantidad de postulantes. En los últimos meses, los partidos del 'Tricolor' han contado con la presencia de Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, aunque Guillermo Ochoa ha venido sumando puntos en las últimas semanas.

Ante este cuestionamiento, Aguirre aseguró que él tiene en claro los arqueros que se perfilan como favoritos y adelantó que tanto Malagón como el 'Tala' tendrían su lugar asegurado para la justa mundialista. "La portería realmente no me preocupa, es cierto, no voy a tapar el sol con un dedo, 'Tala' y Malagón van un paso por delante, estamos en busca de un tercer o cuarto portero".

“La portería no me preocupa. Es cierto, no voy a tapar el sol con un dedo, ‘Tala’ y Malagón van un paso adelante. Estamos en la búsqueda de un 3er portero que nos pueda ayudar, hasta un 4to inclusive”: #JavierAguirre



Malagón y ‘Tala’ Rangel serían ya algunos de los jugadores… pic.twitter.com/eBrKes40CU — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) January 22, 2026

Así mismo, comentó que quien se perfila para ser el tercer cancerbero de la selección es Acevedo, que ha tenido actividad constante en los llamados de los últimos meses. Aun con eso, no terminó por descartar a 'Memo' Ochoa, quien ha mejorado su rendimiento con el AEL Limassol de Chipre, y también anotó que en las próximas semanas se pudiera sumar a Carlos Moreno para que se muestre con el conjunto 'Tricolor'.

Por último, destacó la importancia de que jugadores de la selección como Germán Berterame lleguen a equipos importantes en el extranjero y aseguró que otro elemento de la convocatoria actual podría firmar con un club de Europa en las próximas semanas, aunque no reveló su identidad. "Lo de Germán que se fuera al extranjero es parte del futbol dinámico; hay otro también, no entro en nombres, pero está en proceso de buscar su opción en Europa".

#Deportes | Será compañero de Lionel Messi; delantero de la Selección Mexicana es buscado por el Inter de Miami ?https://t.co/TVX1s0zAsJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui