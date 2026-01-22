Jesse Minter, excoordinador defensivo de Chargers, es el nuevo entrenador de los Ravens

Baltimore, Estados Unidos.- Los Baltimore Ravens tomaron una decisión clave de cara a su futuro, después de anunciar este jueves 22 de enero de 2026 que un viejo conocido del equipo será quien tome las riendas tras el despido de John Harbaugh la semana pasada.

Jesse Minter, quien se desempeñaba como coordinador defensivo de Los Angeles Chargers, será el nuevo entrenador en jefe de los Ravens, después del despido de Harbaugh a principios de este mes tras 18 años, cuando su equipo no logró clasificarse para los playoffs.

Your next coach of the Baltimore Ravens.



We have agreed to terms with Jesse Minter to be our head coach! pic.twitter.com/5VEBGk8iB1 — Baltimore Ravens (@Ravens) January 22, 2026

Anteriormente, Minter pasó cuatro temporadas en el cuerpo técnico de Harbaugh de 2017 a 2020, ascendiendo hasta convertirse en entrenador de los defensive backs en su última temporada antes de asumir el puesto de coordinador defensivo en Vanderbilt.

Minter, de 42 años, era uno de los nombres más destacados del mercado. Realizó entrevistas virtuales con varios equipos, incluidos los Pittsburgh Steelers, que también buscan entrenador tras la dimisión de Mike Tomlin la semana pasada, antes de llegar a Baltimore, donde su trabajo será ayudar al quarterback dos veces MVP Lamar Jackson a dar el siguiente paso en una carrera que ha sido constantemente desbordada en la postemporada.

Tenía dos temporadas con los Chargers tras dos años como coordinador defensivo en la Universidad de Michigan. La colaboración de Minter con los dos Harbaugh le ayudó a construir un currículum que le convirtió en el candidato adecuado para reemplazar a John y convertirse en el cuarto entrenador principal en los 31 años de historia de Baltimore.

"Jesse es un líder fuerte que posee una mente futbolística brillante y un espíritu que resonará tanto con nuestros jugadores como con la afición", dijo el director general de los Ravens, Eric DeCosta, en un comunicado. "Jesse proviene de una familia futbolística, con éxito en todos los niveles del deporte, y estamos seguros de que es el entrenador adecuado para guiar a los Ravens hacia adelante".

John Harbaugh, el segundo entrenador principal con más años en la NFL, detrás de Tomlin con los Steelers, no estuvo mucho tiempo fuera del trabajo. La semana pasada los New York Giants le contrataron para ocupar el mismo puesto.

Será su primera oportunidad como entrenador en jefe

Fuente: Tribuna del Yaqui