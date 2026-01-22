Julián Quiñónes vuelve a marcar con el Al Qadsiah y asecha a Cristiano Ronaldo por el título de goleo

Ciudad de México.- A menos de cinco meses para que inicie la Copa del Mundo 2026, Julián Quiñónes, delantero de la Selección Mexicana, sigue con un paso demoledor con el Al Qadsiah en la Saudi Pro League. El atacante naturalizado fue el artífice de un par de anotaciones con las que vencieron al Al-Ittíhad y, con esos dos tantos, se acercó aún más a Cristiano Ronaldo en la lucha por el título de goleo.

Quiñónes es una de las principales estrellas en la liga profesional de Arabia Saudita, ya que en las últimas semanas se convirtió en el delantero más letal de dicha competencia, catapultando al Al Qadsiah a las primeras posiciones. Julián tiene una seguidilla de anotaciones en las últimas seis jornadas disputadas, ya que en esos partidos registra un total de ocho goles, además de colaborar con una asistencia.

El mexicano fue el mayor protagonista en la jornada 16 de la Saudi Pro League, pues se convirtió en el responsable de las dos anotaciones del Al Qadsiah. El primer tanto llegó en el 37', con una jugada que el propio Quiñónes comenzó desde medio campo para luego recibir un pase filtrado y definir raso al segundo poste, lo que imposibilitó la reacción del arquero rival.

El segundo gol de Julián llegó tras una gran jugada de Mohammed Aboulshamat, que lo dejó de frente al arco y, con una vuelta como recurso, dejó atrás al portero para rematar con el arco vacío. Estas dos anotaciones le garantizaron a su equipo los tres puntos, pese al gol de Karim Benzema por parte de los rivales.

Al momento, Julián Quiñónes se encuentra en la segunda posición en la tabla de goleo, solo por detrás de Cristiano Ronaldo; CR7 acumula 16 anotaciones en el mismo número de partidos y el mexicano tiene 15 tantos, aunque con mejor promedio, pues lo logró en 13 compromisos.

Quiñónes se perfila como el mejor atacante mexicano en Europa y, ante la falta de delanteros con contundencia, se perfila a ser uno de los titulares durante el Mundial 2026. Julián ha sido uno de los más constantes en las convocatorias del 'Tricolor', aunque se perdió los últimos dos amistosos por presentar una lesión en el flexor de la pierna.

