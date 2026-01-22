Julio César Chávez Jr., y su rival tienen su último cara a cara; FECHA Y DÓNDE ver la pelea

San Luis Potosí, México.- Este sábado 24 de febrero regresa el 'Hijo de la Leyenda', Julio César Chávez Jr., en una cartelera estelar en la nueva arena de San Luis Potosí, donde se medirá ante el argentino Ángel Julián a 10 asaltos en la división de los cruceros.

Este jueves 22 de enero de 2026 ambos pugilistas se vieron las caras en la conferencia de prensa y se declararon listos para ofrecer una gran pelea ante el público mexicano. En el caso del primer campeón mundial de peso medio en la historia del país, afirmó tener una gran preparación y estar enfocado para salir con la mano en alto. "Estoy bien y enfocado en dar una buena pelea", comentó Chávez Jr.

Cabe destacar que este marca el regreso del sinaloense, después de tener un complicado 2025 tanto en el ámbito profesional como en el personal. En junio pasado, 'Julito' cayó por decisión unánime frente al influencer Jake Paul, mientras que días después fue detenido y deportado por autoridades de Estados Unidos. Aunque peleará este sábado, su situación legal permanece bajo investigación por autoridades mexicanas, proceso que continúa en curso, pero en calidad de libertad.

uD83EuDD4AuD83DuDD25 ¡La emoción del boxeo llega a San Luis Potosí! uD83DuDD25uD83EuDD4A

Este 24 de enero de 2026, la Arena Potosí será el escenario de una noche histórica con combates de alto nivel:

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Julio César Chávez Jr. uD83CuDD9A uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Ángel “El Camaleón” Julián

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Omar Chávez uD83CuDD9A uD83CuDDE8uD83CuDDF4 José Miguel Torres@RGC_Mx pic.twitter.com/SNe4XHtcZp — SEDECO SLP (@sedecoslp) January 18, 2026

Con todos esos problemas en el camino, Chávez Jr. tendrá un rival de bajo perfil, ya que Julián tiene una marca de 10 victorias, una derrota, un empate y cuatro nocauts, pero desde el 2023 el argentino no ha subido a un ring. Ahora tiene la oportunidad de volver a la actividad y aprovecharse del mal momento que tiene el mexicano.

Será este viernes 23 de enero cuando tanto el excampeón mundial del CMB, Julio César Chávez Jr., como su rival Ángel Julián, venzan el primer rival, que es la báscula. El duelo está fijado en la división crucero, por lo que deberán marcar 200 libras.

Además de 'Julito', en la velada también verá actividad el otro hijo del 'Gran Campeón Mexicano', Omar Chávez; en el caso del 'The Businessman', se medirá ante el colombiano José Miguel Torres, igualmente a 10 asaltos, pero en la categoría de los semicompletos. Al igual que su hermano, Omar intentará este sábado volver al camino de la victoria, pues en su más reciente combate fue superado por decisión ante el exolímpico Misael Rodríguez en una función que también se realizó en la Arena de San Luis Potosí.

¿Dónde ver?

La velada será proyectada a nivel nacional por televisión abierta. Azteca 7 y está programada para comenzar alrededor de las 22:00 horas (tiempo del Centro de México), aunque las puertas de la arena para la entrada del público se abrirán a las 17:00 horas.

Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez regresan al cuadrilátero uD83EuDD1CuD83EuDD1B



Hay tiro en La Casa del Boxeo y Los Chávez se declaran listos para encarar su compromiso en la Arena Potosí.#DeporTV #BoxAzteca uD83EuDD4A pic.twitter.com/IXmFT9yuz3 — Box Azteca (@BoxAzteca7) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui