Leyenda panameña arremete contra la Selección Mexicana y la Liga MX: "Dejó de dar miedo"

Ciudad de México.- Felipe Baloy, exjugador panameño con una amplia trayectoria en el balompié nacional, lanzó críticas directas en contra de la Liga MX, la cual ha ido disminuyendo su nivel con el pasar de los años. El férreo defensivo señaló que esta caída en el circuito doméstico repercute de manera directa en la Selección Mexicana, la cual ha estado inmersa en una crisis deportiva que se agudizó en los últimos meses.

El combinado mexicano, que por un amplio tiempo fue catalogado como el 'Gigante de la Concacaf', ha perdido su estatus de invencible en la época reciente, causando así un distanciamiento con la afición, la cual les exige una mayor entrega en la cancha. Al momento, la Selección Mexicana tiene una racha de seis encuentros sin conocer la victoria y su triunfo más reciente fue en la final de la Copa Oro a mediados del 2025.

En una entrevista en el programa La Última Palabra, Baloy fue duro en las críticas lanzadas contra la Liga MX y su sistema de competencia, culpándola de manera directa por la falta de competitividad entre los equipos que la conforman. "México dejó de ser ese equipo al que los centroamericanos le tenían respeto, inclusive en años anteriores, antes de que yo estuviera en selección, hasta miedo".

Yo creo que la liga mexicana de hoy no es la misma que la de hace muchos años. Siento que han bajado el nivel al que mostraban antes, y eso tiene que ver mucho, o repercute mucho a nivel de selección".

También, comentó que la Liga MX se encuentra a la par de la MLS, aunque enfatizó que esto no se debe a una mejora en el circuito de los Estados Unidos, sino que responde al decrecimiento del balompié azteca. "Hoy los equipos de Estados Unidos compiten, y yo no creo que sea por el crecimiento de la MLS, sino que la liga mexicana ha bajado su nivel".

Estas declaraciones llegan apenas un par de días después de que Erick Torres, exdelantero de Chivas del Guadalajara, enfatizara que en la Liga MX no se les da espacio a los jugadores nacionales y coincidió con Felipe Baloy en que el mal momento del 'Tricolor' es el fiel reflejo de dicha situación. "A los directivos no les importa tanto tener un cuadro competitivo porque no hay consecuencias deportivas".

