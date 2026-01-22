Los Federales de Chiriquí de Panamá llegan a la Serie del Caribe 2026 con grandes figuras de la MLB

Guadalajara, Jalisco.- Los Federales de Chiriquí es el equipo que representará a Panamá en la Serie del Caribe Guadalajara 2026, y a tan solo días para que arranque la fiesta beisbolera, la escuadra ya entrena e intensifica sus trabajos para llegar en óptimas condiciones al torneo.

El conjunto que está en calidad de invitado hace su concentración en el Estadio Nacional Rod Carew, bajo la atenta mirada de su dirigente José Mayorga y un experimentado grupo de peloteros, algunos de ellos viejos conocidos por parte de la afición mexicana.

Una de las máximas figuras del club para este certamen es Christian Bethancourt, quien cuenta con experiencia en las Grandes Ligas; además, suma participaciones en las Series del Caribe de Jalisco 2018, Santo Domingo 2022 y Miami 2024, siendo seleccionado también con el Equipo Todos Estrellas.

Desde el debut en Mazatlán, pasando por la consolidación en Caracas y la hazaña histórica en Miami, los Federales de Chiriquí han cambiado la narrativa de Panamá en la Serie del Caribe.



Ya no se trata de participar, sino de competir, incomodar y dejar huella torneo tras torneo. pic.twitter.com/PhKJxvdyrP — Federales de Chiriquí (@federalesdechi) January 22, 2026

Mientras que otros de los peloteros a seguir son el lanzador Paolo Espino y los infielders Johan Camargo y Rubén Tejada, todos con experiencia en las mejores ligas del mundo y conocedores de lo que representa la Serie del Caribe. En el caso de Espino fue campeón con los Toros del Este en San Juan 2020, mientras que Camargo alzó el trofeo con las Águilas Cibaeñas en Mazatlán 2021.

Por otra parte, los lanzadores Harold Araúz, Severino González y Ernesto Silva también son de lo más sobresaliente que tendrán los Federales en la Serie del Caribe. Araúz tiene un largo recorrido, ya que ha participado en Panamá 2019 (año en que los panameños se coronaron campeones), San Juan 2020, Mazatlán 2021, Santo Domingo 2022, Caracas–La Guaira 2023 y Miami 2024, mientras que González y Silva defendieron a los canaleros en las ediciones de 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Entre las figuras a seguir, que harán su debut en este torneo, se encuentran el cátcher Adrián Sugastey, perteneciente a la organización de San Francisco; el jardinero José Ramos, quien recientemente firmó contrato de Triple A con los New York Mets; y el lanzador Humberto Mejía, quien en 2025 militó con los Dragones de Chunichi en Japón.

Cabe destacar que Panamá es uno de los países fundadores de la Serie del Caribe, y tiene en sus vitrinas los títulos obtenidos en San Juan 1950 con los Yankees de Carta Vieja y en Panamá 2019 con los Toros de Herrera, por lo que en Jalisco sueñan con otra corona más.

Humberto Mejía, ex lanzador de Grandes Ligas, se suma al camino de los Federales de Chiriquí rumbo a un nuevo reto internacional. Experiencia, control y carácter desde el montículo para representar a Panamá en el Caribe.



¿Qué esperas de esta participación?#FederalesDeChiriquí pic.twitter.com/X0Zr0dDR8q — Federales de Chiriquí (@federalesdechi) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui