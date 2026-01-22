Los New York Mets firman a uno de los pitchers más dominantes de las Grandes Ligas

New York, Estados Unidos.- Los New York Mets, como cada año, vuelven a sacudir el mercado en el mejor beisbol del mundo; ahora, para la edición 2026, lograron cerrar la contratación de uno de los nombres más cotizados en esta temporada 'muerta' de la MLB.

Fue el miércoles 21 de enero por la noche, cuando los Mets llegaron a un acuerdo por el as de los Brewers, el dominicano Freddy Peralta, quien es uno de los mejores brazos de la Liga Nacional y el torneo anterior registró una efectividad de 2.70 en 33 aperturas.

Peralta le da a la rotación de los Mets ese impulso que necesita para soñar por la Serie Mundial. Ahora el flamante refuerzo se convierte, junto a Nolan McLean, Sean Manaea, Clay Holmes, Kodai Senga y David Peterson, en los hombres a seguir en el staff de abridores.

We have acquired RHP Freddy Peralta and RHP Tobias Myers from Milwaukee in exchange for RHP Brandon Sproat and minor league INF Jett Williams.



Welcome to New York, Freddy and Tobias! pic.twitter.com/2svOj1XtbY — New York Mets (@Mets) January 22, 2026

Para adquirir a la estrella de los Brewers, el costo fue el prospecto número tres, Jett Williams, y el prospecto número 5, Brandon Sproat. En el caso de Williams, es un pelotero versátil, exseleccionado de primera ronda, capaz de fungir como campocorto, segunda base y jardinero central. Mientras que Sproat debutó la temporada pasada en el montículo y registró efectividad de 4.79 en cuatro duelos.

El quisqueyano tiene como principal fortaleza una recta que alcanza medias en las 90 millas por hora, un cambio, una curva y una de las sliders más devastadoras de toda la MLB, que utilizó para generar una tasa de swings fallidos del 53.4 por ciento en la edición anterior.

Freddy Peralta tardó en ganarse un nombre en el Big Show, ya que al inicio de su carrera la salud fue un problema; solo superó las 25 aperturas en una temporada entre el 2018 y el 2022. Pero en los últimos tres años, el caribeño se ha mantenido constante, ya que ha promediado 32 aperturas y 172 entradas por temporada, con un promedio de carreras limpias de 3.40.

Freddy Peralta’s career stats with the Brewers:



-162 GS

-70-42 W/L

-931 IP

-1153 K

-3.59 ERA

-1.13 WHIP

-117 ERA+

-14.9 bWAR



One of the best pitchers in team history uD83EuDEE1 pic.twitter.com/1JCXVf58MO — SleeperBrewers (@SleeperBrewers) January 22, 2026

Ahora Peralta y McLean son los referentes en la lomita de los disparos de los de la Gran Manzana; inclusive este último es un novato que había sido proyectado como el as de los Mets, pero compartirá esa responsabilidad con Peralta, quien ha participado en nueve juegos de postemporada y tiene dos All-Star Games.

