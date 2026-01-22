Los Ornelas lideran victoria y Jalisco sale con medio título en la bolsa de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Los hermanos Tirso y Julián Ornelas ingresaron a los libros de récords de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), al conectar de cuadrangular en una misma entrada en una final y los Charros de Jalisco resistieron para derrotar 10-6 a los Tomateros de Culiacán en el segundo encuentro de la serie.

Fue en el segundo capítulo donde los Ornelas escribieron su nombre con letras de oro en las finales de la LAMP. En ese episodio y ya con ventaja de 1-0, los jaliscienses fabricaron siete anotaciones. La primera llegó con cuadrangular de Tirso Ornelas por todo el prado derecho. Luego, Reynaldo Rodríguez pegó de hit, avanzó a segunda con sacrificio de Francisco Córdoba y Alejandro Osuna lo envió a la registradora con imparable al prado central.

Eso fue todo para el abridor de los guindas, Luis Cessa, quien dejó su lugar en el montículo a Pedro Reyes, siendo recibido con sencillo de Michael Wielansky y luego, Julián Ornelas limpió los senderos con panorámico jonrón de tres anotaciones por el prado central. Tras dos fuera, Madris pegó doblete al izquierdo y Connor Hollis lo remolcó con hit al mismo sitio; mientras que Tirso Ornelas volvió a producir, ahora con sencillo a la segunda base.

Los Tomateros reaccionaron y acortaron la distancia en el fondo de ese segundo capítulo, aprovechando el descontrol de Manny Bañuelos, quien regaló pasaportes a Joey Meneses y Orlando Martínez. Luis Verdugo con doblete al jardín izquierdo produjo una e Ichiro Cano con rodado a la antesala remolcó la otra.

Previamente, los actuales monarcas del circuito se pusieron al frente con una rayita en su primer turno ofensivo. Alejandro Osuna inició con pasaporte gratis y con par de rodados llegó hasta la antesala, para timbrar después con sencillo de Bligh Madris.

Fue hasta el sexto inning donde los Tomateros se acercaron más en la pizarra, con cuatro rayitas. Orlando Martínez abrió con hit, Fernando Villegas recibió base para decretar la salida de Manny Bañuelos y el ingreso de Jared Wilson, quien también dio base a Luis Verdugo.

Bañuelos se apuntó la victoria

Miguel Aguilar relevó a Wilson y Poncho Ruiz con elevado de sacrificio remolcó a Martínez; mientras que Dwight Smith con otro elevado de sacrificio produjo una más. Luego, Aguilar salió y Jesús Cruz tomó su lugar, regalando base gratis a Allen Córdoba, antes de que Ramón Ríos conectara doblete por la línea de tercera para poner el marcador 8-6.

Cessa fue apaleado en su apertura

Los Charros metieron el encuentro a la congeladora en la novena alta, donde Wielansky le pegó doblete al cerrador de los sinaloenses, Anthony Gose y luego anotó con error del mismo lanzador a batazo de Julián Ornelas, quien anotó más tarde con sencillo de Mateo Gil, para el 10-8.

Julián Ornelas remolcó tres carreras para Charros

El triunfo fue para la cuenta de Manny Bañuelos (2-0), quien se sostuvo por cinco entradas de seis hits y cuatro anotaciones, con cuatro ponches y cuatro bases por bolas. Le ganó el duelo de exlimayoristas mexicanos a Luis Cessa (1-2), quien sólo duró 1.1 entradas, en las que recibió cuatro hits y cuatro carreras, con dos bases por bolas.

Ahora la serie se traslada a Zapopan, donde los Charros buscarán darle el 'tiro de gracia' a los Tomateros, quienes deberán sacar cuando menos dos victorias como visitantes para regresar a casa y buscar una heroica remontada.

Fuente: Tribuna del Yaqui