Los Texas Rangers sorprenden y firman a estrella de los Washington Nationals

Texas, Estados Unidos.- Los Texas Rangers tardaron, pero ya lograron sacudir el mercado en el beisbol de las Grandes Ligas, pues este jueves 22 de enero de 2026 anunciaron la llegada de una estrella de los Washington Nationals, el lanzador MacKenzie Gore.

Los de Washington a cambio obtuvieron al campocorto Gavin Fien, la selección general número 12 del Draft del 2025 y el prospecto número dos de Rangers. Los otros prospectos que pasan a la capital de Estados Unidos son el derecho Alejandro Rosario (prospecto de Texas), el infielder Devin Fitz-Gerald, el jardinero Yeremy Cabrera y Abimelec Ortiz.

El ahora jugador de Texas Rangers pinta para ser uno de los mejores abridores bajo control contractual: ahora está entrando en su segundo de tres años de arbitraje salarial, cuando le corresponderá un aumento sobre los 2.89 millones de dólares que ganó la temporada pasada.

Gore fue nombrado abridor del Día Inaugural de los Nationals por primera vez en el 2025, su cuarta temporada en el Big Show y su tercera en Washington tras ser adquirido desde San Diego en el megacambio por el cañonero dominicano Juan Soto en la pasada edición del 2022.

Con los también conocidos como Nacionales, Gore tuvo marca de 5-15 con una efectividad de 4.17 en 30 compromisos. Además, lanzó 159.2 innings, una ligera disminución con respecto a la temporada pasada, donde entró a la lista de lesionados (pinzamiento en el tobillo derecho, inflamación del hombro izquierdo).

El pitcher se proyectaba como un contendiente al Premio Cy Young durante los primeros dos meses, con una efectividad de 2.87 y 108 ponches en sus primeras 13 salidas de la temporada pasada, lo que le ayudó a ganar su primera selección al Juego de Estrellas. Posteriormente, el pelotero tuvo problemas en la segunda mitad mientras las lesiones recrudecían; tuvo marca de 1-7 con efectividad de 6.75 y 47 ponches.

MacKenzie Gore arrancó el año con un récord de franquicia de los Washington de 13 ponches en el Día Inaugural contra los Phillies. A partir de eso, ponchó a un tope personal de 185 peloteros, ubicándose en el cuarto lugar entre los zurdos de toda la Liga Nacional, lo que habla de la gran calidad que tiene en el diamante.

Fuente: Tribuna del Yaqui