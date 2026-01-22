México tiene un nuevo representante en el automovilismo: Ricardo Escotto competirá en la IndyNXT

Ciudad de México.- México seguirá siendo representado en las mejores categorías del automovilismo, ya que se anunció que Ricardo Escotto se convirtió en un nuevo piloto del Juncos Hollinger Racing y competirá en la temporada 2026 de la IndyNXT. Dicha categoría es la antecesora de la IndyCar, por lo que un buen rendimiento durante este año le abriría las puertas para correr en los monoplazas más veloces del continente.

El nacido en Ciudad de México comenzó su carrera internacional en el 2022, año en el que compitió en el Campeonato de la Fórmula 4 en Emiratos Árabes Unidos, donde finalizó sin haber colectado puntos, y luego pasó por España, quedando en el puesto 22 del campeonato. Su primera victoria llegó en el 2023 mientras competía en el Campeonato USF Pro 2000, conquistando una carrera en la mítica pista de Indianápolis.

Escotto, de 21 años, mencionó que en la temporada que comenzará en un par de meses, tendrá como objetivo cumplir con el plan de trabajo que se le asigne en el equipo para poder ser un nombre atractivo y escalar a la categoría máxima en Estados Unidos. "Quiero que Ricardo Juncos me diga que estoy listo para la IndyCar Series".

uD83CuDF99?|| “Uno de mis objetivos este año es subirme a un monoplaza de Indy, pero no por mi propia mano. Quiero que Ricardo me diga “oye, te lo mereces”. Quiero que me de esa confianza de subirme a uno de sus monoplazas.”



-Ricardo Escotto uD83CuDDF2uD83CuDDFD #IndyNXT #IndyCar pic.twitter.com/5Jg8P6aEgy — Jordi Alvarez (@JordiAVZ) January 21, 2026

También añadió que el poder compartir pista con el también mexicano, Patricio O'Ward, sería un sueño cumplido, ya que lo considera dentro de sus mayores ídolos. "No tengo noticias de lo que pueda pasar, pero para mí sería insuperable, una locura. Ir con 'Pato' sería más que un sueño, es un ídolo".

Además, comentó que llegará con una mentalidad renovada para la que será su primera temporada completa en la IndyNXT; ya tuvo participación en cinco carreras en el 2024 y 2025, aunque la última de estas se vio marcada por un accidente con su propio compañero de equipo. "La temporada pasada fue todo menos ideal. Hubo problemas con el equipo, compañeros, y si no tienes buena relación con compañeros o equipo, no te sientes cómodo y no es posible avanzar".

Here's what happened in Sunday's terrifying INDY NXT crash at Mid-Ohio for Ricardo Escotto and Sebastian Murray. pic.twitter.com/oc8zAqTwvh — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) July 6, 2025

Por último, Ricardo Escotto señaló que a finales del 2025 realizó varias sesiones de prácticas con tres equipos europeos y, pese a que tuvo la oportunidad de dar el salto e ir a la F3, priorizó no adelantar su proceso y decidió permanecer en Estados Unidos para buscar un mejor desarrollo.

Back together and ready to push forward!



Ricardo Escotto rejoins Juncos Hollinger Racing for the 2026 INDY NXT by Firestone season. pic.twitter.com/nezdS1iyfz — Juncos Hollinger Racing (@juncoshollinger) January 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui