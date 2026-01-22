Miguel Borja se cansa de esperar y se cae su fichaje con Cruz Azul, este sería su nuevo destino

Ciudad de México.- La directiva de Cruz Azul consumó un nuevo fracaso en el presente mercado de fichajes de invierno con el Torneo Clausura 2026 recién iniciado. El delantero colombiano, Miguel Borja, no defenderá los colores de la institución luego de romper definitivamente las negociaciones con el club, a pesar de su llegada a territorio mexicano hace casi un mes. El atacante se cansó de esperar que el club liberara un cupo de No Formado en México (NFM).

El goleador sudamericano tenía casi todo arreglado para vestir la playera celeste, incluso, el fin de semana se le vio en el Estadio Cuauhtémoc, cuando La Máquina se enfrentó al Club Puebla, en un duelo correspondiente a la Jornada 3. De acuerdo con información revelada por Adrián Esparza Oteo, insider de Cruz Azul, Borja le comunicó a la cúpula celeste que tomará una oferta proveniente de Medio Oriente, por lo que su fichaje al equipo está completamente caído.

Según el reporte del corresponsal de TUDN, la llegada del mediocampista polaco, Mateusz Bougsz al Houston Dynamo aún no se ha concretado y, aunque son detalles los que impiden el resto del jugador a la Major League Soccer (MLS), la plaza de NFM aún no se ha liberado y esta es la razón por la que no ha quedado el registro 'El Colibrí' para ser nuevo futbolista de Cruz Azul. Después de casi un mes, el delantero y su entorno decidieron romper negociaciones con el cuadro capitalino.

MIGUEL BORJAuD83DuDEA8uD83DuDEA8



Le acaba de notificar a @CruzAzul que tomará una oferta del fútbol internacional y que no esperará más al equipo por la plaza NFM.



FICHAJE CAÍDOuD83DuDCA3uD83DuDCA3 pic.twitter.com/OeqtoRmnV6 — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) January 22, 2026

Aunque llegó a entrenar en las instalaciones de La Noria, Miguel Borja informó a la directiva de La Máquina que aceptara una propuesta recibida de Emiratos Árabes Unidos y, como no firmó contrato con la escuadra cementera, decidió tomar este nuevo reto en su carrera profesional, así lo confirmó el periodista argentino César Luis Merlo, una de las fuentes más confiables en cuanto al mercado de pasos nacional e internacional se refiere.

Aunado a la caída del pase de Borja, en Cruz Azul viven otra problemática y es que el PAOK habría iniciado negociaciones para concretar el fichaje del lateral derecho mexicano, Jorge Sánchez. Según datos recabados por Súper Deportivo, el equipo griego ya hizo una oferta para hacerse de los servicios del futbolista, quien ya cuenta con experiencia europea. En el cuadro helénico también se encuentra Giorgos Giakoumakis, quien fue prestado por Cruz Azul.

uD83DuDEA8PAOK uD83CuDDECuD83CuDDF7abrió negociaciones con Cruz Azul y busca comprar a Jorge Sánchez. https://t.co/l3Fv3bn3dS — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui