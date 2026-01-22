Neymar gana partido fuera de las canchas; fue absuelto de evasión fiscal y evita multa millonaria

Ciudad de México.- Luego de una década inmerso en un proceso legal, Neymar fue notificado de que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región en Brasil emitió un fallo a su favor y fue absuelto por las acusaciones en su contra por una supuesta evasión fiscal. Con esta resolución, el jugador brasileño y su padre evitaron pagar una multa que ascendería a una cifra cercana a los 34 millones de dólares.

Neymar y su padre habían sido acusados por las autoridades fiscales de tener una empresa que servía como fachada para ocultar el pago de salarios, por lo que se comenzó un proceso legal en su contra. De acuerdo a lo establecido en las leyes, se le debía aplicar un impuesto a las ganancias del 27.5 por ciento sobre la totalidad de los pagos, además de enfrentar un agravante por dolo, fraude y colusión.

De acuerdo a la información revelada por los medios locales, el tribunal reconoció la naturaleza salarial y remuneratoria del monto recibido en su estadía con el Barcelona, además de desestimar las acusaciones de la Administración Tributaria, la cual alegaba que era una compensación remuneratoria. Así mismo, se canceló una deuda que tenía NR Sports, compañía que manejaba la carrera de Neymar y pertenece a sus padres.

La resolución se tomó desde el pasado 23 de diciembre, pero no fue pública hasta el jueves, 22 de enero, mediante los canales oficiales del Tribunal Regional. Aun con el mandato oficial ya estipulado, se supo que el sindicato interpondrá una apelación como último recurso legal.

Neymar sigue su proceso de recuperación

El mítico atacante brasileño continúa trabajando en su proceso de rehabilitación luego de haber visitado el quirófano por un problema articular que lo marginó de las canchas por gran parte del Brasileirao 2025. Neymar aplazó en primera instancia su operación para ayudar al Santos a permanecer en la Primera División y luego de lograr el objetivo, fue sometido a una artroscopía.

Ney recortó sus vacaciones decembrinas para comenzar con la recuperación en las instalaciones de su club y poder regresar a las canchas antes de que inicie la temporada 2026. Neymar ha expresado en constantes ocasiones su intención de participar en la Copa del Mundo 2026 con Brasil, aunque para ser considerado, debe estar completamente sano.

Fuente: Tribuna del Yaqui