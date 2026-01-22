Problemas en el vestidor de los Bucks y Neymar libra multa millonaria: Esto y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este jueves 22 de enero de 2026, conoce que los Milwaukee Bucks podrían estar teniendo problemas en el interior del equipo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Victoria legal de Neymar en Brasil

Neymar y su padre lograron una victoria clave en la justicia brasileña tras un juicio por evasión fiscal. Gracias a este fallo, el futbolista podría evitar el pago de una multa de 34 millones de dólares que le exigía el fisco de su país, cerrando así una larga disputa legal sobre sus finanzas.

Real Madrid, el equipo con más ingresos

El Real Madrid se consolidó como el club con mayores ingresos del mundo tras sumar mil 161 millones de euros el año pasado. Con esta cifra récord, el equipo español supera en la lista financiera a gigantes de Europa como el Barcelona, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain en el último ciclo.

Problemas al interior de los Bucks

Giannis Antetokounmpo reconoció que los Milwaukee Bucks pasan por un mal momento debido a problemas internos. El jugador estrella admitió que la falta de química entre los integrantes del plantel está afectando el rendimiento en la cancha, lo que explica la racha negativa de derrotas recientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui