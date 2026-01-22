'Santi' Giménez rompe el silencio por su complicado momento con el AC Milan: "No he demostrado nada"

Ciudad de México.- Santiago Giménez no ha tenido el rendimiento esperado desde su llegada al AC Milan, ya que tiene una sequía de anotaciones considerable, aunado a la lesión de tobillo y posterior operación que lo ha marginado de las canchas desde hace varias semanas. 'Santi' fue autocrítico al comentar la complicada realidad que enfrenta con el conjunto 'Rossoneri', pero aseguró que desde el equipo le han seguido demostrando su confianza.

El atacante azteca arribó al AC Milan desde febrero del 2025 y en su llegada tuvo una buena actuación, aunque esta se ha desdibujado en los últimos meses. En la temporada 2025-2026 de la Serie A, Giménez tiene nueve partidos disputados sin poder marcar gol y con una sola asistencia en más de 600 minutos disputados; su único tanto del último semestre fue en la Copa Italia, aunque de eso han transcurrido 121 días.

El delantero de la Selección Mexicana asumió la responsabilidad por el mal desempeño que ha mostrado en los últimos meses y, de paso, mostró su agradecimiento a sus compañeros y directivos en el AC Milan, que han salido a defenderlo en varias ocasiones. "Algo me verán porque, si bien no he dado el rendimiento deportivo que hubiera querido, no he demostrado quién soy y qué puedo hacer; ellos confían en mis capacidades y me han defendido en muchas ocasiones".

También, señaló que su baja de calidad no es por falta de compromiso, ya que llegar a un equipo histórico de Italia fue algo que siempre soñó y, sobre todo, el vestir los mismos colores que algún día defendieron sus ídolos de la infancia como Kaká y Ronaldinho. "El representar su playera es un gran orgullo para mí; es algo que valoro mucho".

Sobre el tema de su lesión, el 'Bebote' relató que su rehabilitación va conforme a lo planeado y espera pronto regresar a las canchas para volver a tomar ritmo, aunque ahora, sin problemas musculares. "Ya se arregló el tobillo y prepárense", comentó, asegurando que estará apto para pelear por su lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026.

Santiago Giménez ha estado alejado de las canchas desde el 28 de octubre del 2025, cuando tuvo que salir de cambio en el partido del Atalanta luego de recibir una fuerte entrada sobre su tobillo. Desde entonces, estuvo sometido a un proceso conservatorio, lo cual no terminó por funcionar y tuvo que ser operado.

