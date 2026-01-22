Vibrante cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre en Ciudad Obregón para este sábado 24 de enero

Ciudad Obregón, Sonora.- Este sábado 24 de enero las puertas del Gimnasio Municipal Manuel Lira García, de Ciudad Obregón, se abrirán para darles la bienvenida a las estrellas más importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Este evento marca el regreso de la empresa 'Seria y Estable' a tierras cajemenses, con Místico y Último Guerrero como las cartas fuertes de esta gran función.

Mano a mano de ensueño

El 'Luchador de Otro Nivel' y el 'Rey de Plata y Oro' se vuelven a ver las caras arriba del ring, después de la intensa lucha que tuvieron el 11 de enero, donde fue el técnico quien se llevó la victoria aplicando el famoso 'Pulpo Guerrero' de su rival.

Ahora, Último Guerrero tiene la gran oportunidad de vengar esa derrota que tuvo en la Ciudad de México frente al público cajemense, que por primera vez será testigo de esta clásica rivalidad entre dos de las leyendas más importantes del pancracio nacional.

Último Guerrero hizo valer su experiencia para someter a Templario en un mano a mano marcado por la intensidad y el choque de estilos.#MartesDeGlamourCMLL #CMLL pic.twitter.com/HOYh0LEoDn — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 21, 2026

Más estrellas

En la lucha semifinal 'El Asteroide del ring', Neón también verá actividad en la cartelera; el gladiador hará equipo con Tigre de Bengala NG para medirse ante 'El Hijo de la Leyenda Sonorense', Willy Cortez Jr., y El Elemental, quien hace su regreso a la casa que lo vio nacer.

En otras de las contiendas a seguir, Dulce Gardenia y Dragon Black Jr. chocarán ante Villano III Jr. y Rey Sombra Jr. A su vez, uno de los momentos más esperados de la noche será cuando las microestrellas del CMLL, Kemonito y Tengu, hagan mancuerna para intentar derrotar a los rudos Kemalito y Chamuel.

Por otra parte, la noche tendrá una guerra entre ídolos de la ciudad; El Gallito de Oro tendrá un mano a mano explosivo ante el maestro, Blue Star. Mientras que la lucha que abrirá las acciones en el Gimnasio Municipal estará a cargo del equipo de Cannon y Cobra King frente a Sagrado Tormento y Dark Fire.

A tan solo horas de que suene la campana, quedan pocos boletos disponibles para Zona Fan, Diamante, Oro y Plata. Los boletos a zona general se agotaron este mismo jueves, por lo que se espera un lleno total en el regreso del CMLL a Ciudad Obregón.

Gran función

Fuente: Tribuna del Yaqui