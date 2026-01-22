Victorias de Djokovic y Wawrinka encabezan la jornada en el Abierto de Australia

Melbourne, Australia.- Novak Djokovic y Stan Wawrinka protagonizaron una jornada histórica dentro del Abierto de Australia este jueves 22 de enero de 2026, después de que el serbio consiguiera su victoria 399 en partidos de Grand Slam y de que el suizo, con 40 años y 310 días, se convirtiera en el primer hombre mayor de 40 en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam desde Ken Rosewall en 1978.

Djokovic, de 38 años y 24 veces campeón de un Grand Slam, está a solo una distancia de convertirse en el primer jugador en llegar a 400 triunfos en torneos grandes, después de imponerse por 6-3, 6-2, 6-2 sobre Francesco Maestrelli. Su objetivo es ganar un título de Grand Slam número 25 sin precedentes. Y si lo hace, superará el récord de Ken Rosewall (con 37 años en 1972) como el hombre de mayor edad en la era Open en ganar un campeonato mayor en individuales.

Y en el quinto día en Melbourne Park, el nombre Rosewall fue muy destacado, después del triunfo de Wawrinka, con una remontada de 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (3) en 4 horas y media sobre el clasificado de 21 años Arthur Gea. Ese es el duelo más largo del torneo desde la edición de 2026.

Wawrinka, quien anunció que se retira a finales de año, se enfrentará en la próxima ronda al sembrado número 9, el estadounidense Taylor Fritz. Antes de eso, dijo al público en el John Cain Arena: "Creo que voy a comprar una cerveza. ¡Me lo merezco!"

Djokovic batalló con su servicio en el tercer set, el cual al final perdió por primera vez en el torneo. Eso dolió a Djokovic, que rompió al clasificado italiano para dejarlo en cero en el siguiente juego y terminó con una serie de ocho puntos.

Dijo que se tomó tiempo extra en la pretemporada y perfeccionó algunas habilidades mientras persigue sus objetivos más importantes. "Cuando tengo más tiempo, obviamente intento mirar mi juego y los diferentes elementos que realmente puedo mejorar. Si no, ¿cuál es el sentido?" dijo. "Ese es el tipo de mentalidad que intento fomentar. Me ha permitido jugar al más alto nivel a esta edad".

Wawrinka sigue dando batalla a sus más de 40 años

Fuente: Tribuna del Yaqui