Caborca conquista con marca perfecta el Décimo Campeonato de Softbol Juvenil

Monterrey, Nuevo León.- Sonora volvió a demostrar su potencia en softbol, pero ahora lo hizo con Caborca como protagonista, ya que los peloteros de esta ciudad conquistaron de manera invicta el Décimo Campeonato Juvenil, celebrado el pasado fin de semana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Fueron los equipos de las categorías juveniles U-14 y U-17, integradas en su mayoría por talento de la 'Perla del Desierto', los que se lograron colgar el oro en este deporte, que se está convirtiendo en uno de los más exitosos por parte de la región.

Los jugadores campeones

Respecto a la categoría Sub-14, el combinado sonorense, comandado en el banquillo por el multicampeón caborquense Carlos 'El Mochomo' Parra, obtuvo el título nacional tras imponerse por la vía del nocaut en la gran final ante la escuadra de Coahuila, que llegaba con grandes reflectores.

Entre los jóvenes caborquenses que formaron parte de este histórico momento estuvieron: Diego Alberto Romero, Jorge Emilio Romero, José Fernando Gamboa, Ricardo Kendry Varela, Ángel Darel Vázquez, Isaías Sierra Salas, Jesús Gabriel Correa, Ian Santiago Perales, Miguel Fernando Bustamante y Juan Carlos Madrid. Por otra parte, Dylan Celaya Chávez fue una de las principales figuras al ser el pitcher de la victoria y además llevarse el premio como el Jugador Más Valioso del torneo.

Por su parte, la Selección Sonora U-17 también se quedó con el campeonato de forma invicta, al imponerse en una emocionante final 6-4 ante el representativo de Baja California. En dicha escuadra brilló la participación como refuerzos de los caborquenses Dylan Raúl Noriega, Christian Celaya Chávez, Alan Leonardo Oropeza y Miguel Ángel Del Valle, teniendo Noriega como Jugador Más Importante por su destacada labor como pitcher.

Caborca es la potencia en México cuando de sóftbol hablamos y este fin de semana las selecciones de Sonora U-14 y U-17, con base en talento caborquense, se coronaron campeones nacionales de forma invicta en el Décimo Campeonato de Sóftbol Juvenil de Monterrey, Nuevo León. pic.twitter.com/9lzHh0bCPQ — AbrahamCubanoMier (@CubanoMier) January 19, 2026

En gran momento

Este no es el único resultado positivo que ha tenido el municipio de Caborca en torneos nacionales, pues hay que recordar que la semana pasada los de la 'Perla del Desierto' se proclamaron campeones estatales de futbol en la categoría 2010 y menores. Dicho resultado se dio luego de vencer 2 a 1 a su similar de Cajeme.

Ahora los jovencitos se preparan para disputar el torneo Nacional a celebrarse en Monclova, Coahuila, del 26 al 31 de marzo, donde representarán al estado de Sonora y tienen grandes posibilidades de hacer historia y darle a Caborca el importante trofeo.

Fuente: Tribuna del Yaqui