Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán EN VIVO; dónde VER el juego 3 de la FINAL de la LAMP

Zapopan, Jalisco.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) reanudará las actividades correspondientes a la final de la temporada 2025-2026 con Charros de Jalisco como el favorito por los resultados anteriores. La novena tapatía cosechó par de victorias en su visita a Tomateros de Culiacán y ahora jugará de local para intentar el tercer triunfo consecutivo y poner contra la pared al conjunto sinaloense.

En las actividades correspondientes al segundo encuentro, fue Manny Bañuelos quien se quedó con el triunfo luego de lanzar cinco entradas, en las que permitió seis imparables y cuatro carreras limpias, además de recetar cuatro chocolates. Por segunda jornada consecutiva para Tomateros, su abridor falló en el amanecer del encuentro, pues Luis Cessa solo trabajó por espacio de 1.1 entradas, cargando con el descalabro.

Al igual que en el juego 1, los Charros comenzaron el ataque en la primera entrada, ya que Bligh Madris inauguró la pizarra del Estadio Tomateros con un sencillo a la pradera izquierda y, en el segundo episodio, llegó un rally de siete anotaciones. Tirso Ornelas dio la voz de mando con un cuadrangular solitario; también se voló la barda Julián Ornelas, aunque con dos compañeros a bordo, y el propio Tirso finiquitó el rally con una línea a la segunda almohadilla.

Tomateros respondió con dos anotaciones en la segunda entrada, aunque su ataque más fructífero fue en el sexto episodio, con par de elevados de sacrificio, cortesía de 'Poncho' Ruíz y Dwight Smith, seguidos por un doble de Ramón Ríos, poniendo el marcador en seis por ocho. El noveno capítulo trajo dos anotaciones más para Charros, luego de un error de Anthony Gose y un sencillo de Mateo Gil.

Horarios de Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Sábado, 24 de enero

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

Charros enviará a la loma de las responsabilidades a Luis Payán, quien marcha con récord invicto en la actual postemporada, luego de conseguir un par de victorias sin conocer la derrota, además de acumular una efectividad de 3.27 en 11 entradas lanzadas. Por parte de Culiacán, Fineas Del Bonta-Smith se encargará de abrir el encuentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui