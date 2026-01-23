Chicago White Sox desembolsa una millonada por un pitcher que brilló en la Serie Mundial

Chicago, Estados Unidos.- Si hay un equipo en las Grandes Ligas que tiene años sin poder dar ese salto de calidad, son los Chicago White Sox. El torneo anterior fueron el peor club de la Liga Americana y el segundo de toda la MLB, con una marca de 60 victorias y 102 derrotas.

Ante la urgencia de levantar el vuelo, este viernes 23 de enero, el portal de las Grandes Ligas dio a conocer que los de la 'Ciudad del Viento' pagaron una millonada por el pitcher Seranthony Domínguez, quien deja de ser pelotero de los Toronto Blue Jays para la siguiente campaña.

Mark Feinsand de MLB.com informó que el arreglo sería por dos años y 20 millones de dólares, convirtiéndose en una de las operaciones de mayor costo por parte del conjunto de la Liga Americana en los últimos años, considerando además que este mismo año aseguraron al cañonero japonés Munetaka Murakami con un contrato de dos años y 34 millones de dólares.

The White Sox are signing Seranthony Domínguez to a two-year deal, per multiple reports pic.twitter.com/aUCQojrSvv — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 23, 2026

El dominicano viene de tener un gran 2025, donde ayudó a los Toronto Blue Jays a quedarse a una victoria de conquistar la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Tras llegar con los de Canadá en un cambio en la Fecha Límite, Domínguez registró una efectividad de 3.00 en 24 compromisos de temporada regular. Luego participó en 12 encuentros de playoffs, en los que dejó marca de 2-0 y un promedio de carreras limpias de 3.18.

Su última aparición fue en la décima entrada del Juego 7 de la Serie Mundial. Una de las principales fortalezas de Domínguez es que se siente cómodo en este tipo de situaciones de alta presión. A lo largo de su carrera ha lanzado en las últimas cuatro postemporadas, incluidas las de 2022-23 por los Filis y la de 2024 por los Baltimore Orioles; además, suma 40 salvamentos a lo largo de su carrera.

Por otra parte, el derecho es un pitcher de constantes 'chocolates' con habilidad para generar swings en blanco, un requisito indispensable para la mayoría de los relevistas de la MLB. La temporada pasada acumuló 79 ponches en 62.2 entradas, con 11.3 ponches por cada nueve capítulos, su mejor marca desde su campaña de novato en el 2018.

Por otro lado, el ahora flamante nuevo refuerzo de Chicago White Sox suele tener problemas de control, y su tasa de 5.2 bases por bolas por cada nueve entradas en el 2025, pero al final, debido a su versatilidad de lanzamientos, logra salir de esos apuros. Se espera que Domínguez sea el estelar en el bullpen de los de la Liga Americana.

THE WHITE SOX COME OUT OF NOWHERE AND SWOOP UP SERANTHONY DOMÍNGUEZ.



Domínguez, or should we call him “Demon-guez,” has a real shot to be the best closer in the AL Central with high-octane velo, a wicked sweeper, and a filthy splitter. https://t.co/BCryEMYw0e pic.twitter.com/rSRMH0R17K — Pitch Profiler (@pitchprofiler) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui