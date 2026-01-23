Cibacopa: Los Halcones de Obregón anuncian el regreso de Greg Whittington

Ciudad Obregón, Sonora.- La directiva del Club Halcones de Obregón continúa con el armado de su roster para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, y este viernes dieron a conocer el regreso de un viejo conocido de la afición cajemense.

Se trata del estadounidense Greg Whittington, el centro de 2.05 metros, quien volverá a vestir los colores del equipo emplumado para la próxima temporada, fortaleciendo el plantel con su versatilidad y capacidad de impacto en ambos costados de la duela.

La temporada anterior, Whittington tuvo una destacada actuación, consolidándose como una pieza clave en el esquema del coach argentino Manu Gelpi. El norteamericano registró 15.2 puntos por partido, 7.1 rebotes y un notable 43 por ciento de efectividad en tiros de tres puntos, números que reflejan su aporte ofensivo y su presencia constante en la pintura.

Whittington está de regreso con Obregón

El regreso de Whittington representa continuidad y solidez para el proyecto deportivo del club, sumando experiencia en la liga y un perfil capaz de adaptarse a distintas posiciones y situaciones de juego, sobre todo debajo del tablero, donde cumplió una gran labor.

Con esta incorporación, Halcones de Ciudad Obregón continúa afinando su roster de cara a la próxima campaña, apostando por jugadores que ya conocen la filosofía del equipo y el compromiso que exige representar a la ciudad.

Whittington se une a un roster que ya presenta a los también conocidos Tony Farmer, Josh Perkins y Alex Reyna, además de Jaden House, quienes ya se encuentran trabajando bajo las órdenes del entrenador argentino, de cara al arranque de la campaña del Cibacopa.

El calendario marca que los Halcones iniciarán su participación en la temporada 2026 el 16 de febrero, cuando visiten a los Pioneros de Los Mochis, para posteriormente enfrentar como visitantes a Guaymas. La serie inaugural en casa se celebrará los días 24 y 25 de febrero, cuando los Emplumados reciban a Zonkeys de Tijuana en la Arena Itson.

El jugador espera replicar su buena actuación con los emplumados

Fuente: Tribuna del Yaqui